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Eski Sevgiliye Mesaj Atmak İçin Evrenden Gelen En Açık Mesaj: Yan Yana Gelen Üç Araba Plakalarıyla Çağrı Yaptı

Eski Sevgiliye Mesaj Atmak İçin Evrenden Gelen En Açık Mesaj: Yan Yana Gelen Üç Araba Plakalarıyla Çağrı Yaptı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
16.05.2024 - 18:12

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Eski sevgiliye mesaj atma ya da arama meselesi oldukça karmaşık bir mesele bildiğiniz üzere. Bu, genellikle karmaşık duygusal durumları yönetme ve olası sonuçları tahmin etme yeteneğimizi test eden bir süreç haline gelir. Her ne kadar 'Bir daha asla' dense de bu durum defalarca yaşanabiliyor.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@elif.sude0102...
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Bir kadın, arabasıyla yolda giderken önünde duran üç aracın plakalarını paylaştı.

Bir kadın, arabasıyla yolda giderken önünde duran üç aracın plakalarını paylaştı.

Arabaların sırasıyla "EKS", "ASK" ve "ARA" plakalarına sahip olması 'evrenden gelen açık bir mesaj' olarak yorumlandı.

Arabaların sırasıyla "EKS", "ASK" ve "ARA" plakalarına sahip olması 'evrenden gelen açık bir mesaj' olarak yorumlandı.

İşte o video;

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