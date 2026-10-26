Zamanda Yolculuğa Çıkıyoruz: 80'lerin Klasik 10 Parçası

80'lerin meşhur sanatçılarından biri de Nilüfer. Kim Arar Seni şarkısını 1980 yılında çıkardığında da çok sevilmişti, hâlâ da çok seviliyor. 80'ler Türkçe popu denilince akla gelen ilk isimlerden biri zaten Nilüfer.