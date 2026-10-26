Zamanda Yolculuğa Çıkıyoruz: 80'lerin Klasik 10 Parçası
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1980'li yıllar müzik anlamında bereketli yıllardı. O dönemden gelen o kadar güzel şarkılar var ki hâlâ dinleniyor. Unutulmaz 80'li yılların klasik şarkıları neler peki?
1. Micheal Jackson - Billie Jean
2. Sezen Aksu - Geri Dön
3. Cyndi Lauper - Girls Just Want to Have Fun
4. Barış Manço - Halhal
5. Whitney Houston - I Wanna Dance With Somebody
6. MFÖ - Ele Güne Karşı
7. Kayahan - Yemin Etim
8. Madonna - Like a Virgin
9. Nilüfer - Kim Arar Seni
10. Yeni Türkü - Olmasa Mektubun
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İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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