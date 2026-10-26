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Zamanda Yolculuğa Çıkıyoruz: 80'lerin Klasik 10 Parçası

etiket Zamanda Yolculuğa Çıkıyoruz: 80'lerin Klasik 10 Parçası

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Editörü
26.10.2026 - 17:01
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1980'li yıllar müzik anlamında bereketli yıllardı. O dönemden gelen o kadar güzel şarkılar var ki hâlâ dinleniyor. Unutulmaz 80'li yılların klasik şarkıları neler peki?

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1. Micheal Jackson - Billie Jean

80'li yıllardan bahsediyorsak Micheal Jackson'ı koymamız gerek elbette. Billie Jean şarkısı 80'li yıllara damga vuran parçalardan. Thriller albümünde yer alan şarkı dönemin en iyilerinden biri kabul ediliyor.

2. Sezen Aksu - Geri Dön

Sezen Aksu demek zaten 80'li, 90'lı yıllar demek. Geri Dön şarkısı, 1984 yılında yayınlanıyor. Duygusal şarkı o günlerde de bugünlerde de herkesin aşk acısını yaşarken dinledikleri arasına girmeyi başarıyor.

3. Cyndi Lauper - Girls Just Want to Have Fun

1983 yılında çıkan şarkı Cyndi Lauper'in imza şarkılarından biri. Girls Just Want to Have Fun için 80'lerin pop şarkılarının özeti bir şarkı diyebiliriz. Enerjik şarkı, eğlenceli klip derken tam bir 80'ler şarkısı. Hâlâ dinlenmesi 80'lere damga vurduğunu gösteriyor zaten.

4. Barış Manço - Halhal

80'li yıllarla ilgili liste yaparken Barış Manço'yu eklememiz lazım elbette. Halhal şarkısı 1981 yılında yayınlanıyor. Anadolu rock türüne giren şarkı Barış Manço'nun en sevilen parçalarından biri.

5. Whitney Houston - I Wanna Dance With Somebody

Whitney Houston olmadan 80'ler listesi hazırlanamazdı. En sevilen şarkılarından olan I Wanna Dance With Somebody, 1987 yılında yayınlandı. Tabii şarkı 80'lerde kalmadı, hâlâ dinleniyor ve birçok yerde çalınıyor.

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6. MFÖ - Ele Güne Karşı

80'li yıllara damga vuran bir başka sanatçı ise MFÖ. Grubun her şarkısı çok seviliyor ama 1984 yılında çıkan Ele Güne Karşı şarkısının yeri hepimizde ayrı. Şimdi bile severek dinlediğimiz şarkı zamanında kendi dönemine damga vuran parçalardan biriydi.

7. Kayahan - Yemin Etim

Yemin Ettim, Kayahan'ın 1989 yılında çıkardığı albüm. 80'lerin sonuna yetişen Kayahan'ın albümüyle aynı adı taşıyan şarkısı da en iyiler arasındaydı.

8. Madonna - Like a Virgin

1984 yılında çıkan ve 80'lere damga vuran bir başka parça ise Madonna'nın Like a Virgin şarkısı. 80'leri özetleyen şarkı o günden bugüne dinlenilmeye devam eden klasikleşmiş parçalardan.

9. Nilüfer - Kim Arar Seni

80'lerin meşhur sanatçılarından biri de Nilüfer. Kim Arar Seni şarkısını 1980 yılında çıkardığında da çok sevilmişti, hâlâ da çok seviliyor. 80'ler Türkçe popu denilince akla gelen ilk isimlerden biri zaten Nilüfer.

10. Yeni Türkü - Olmasa Mektubun

Olmasa Mektubun şarkısı dönemin duygusal şarkılarından. Yeni Türkü'nün en sevilen parçalarından biri olan Olmasa Mektubun, 80'ler denilince ilk akla gelenlerden. Yıllar içinde de farklı kuşakların da severek dinlediği bir parçaya dönüştü.

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Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Editörü
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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