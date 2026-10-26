Airfryer Kullanan Herkesin Merak Ettiği Soru Yanıt Buldu

PTFE de bir PFAS türü. Ancak bugünkü bilgilere göre, en azından normal pişirme sıcaklıklarında sağlığa zararlı bir etkisi bulunmuyor.

Dernek, kaplamayı ve ızgarayı çizmemek için airfryer'da ahşap ya da silikon gereçler kullanılmasını öneriyor. Bu şekilde günlük kullanımda madde salımıyla karşılaşılmıyor.