Airfryer Kullanan Herkesin Merak Ettiği Soru Yanıt Buldu
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Fransız tüketici derneği UFC-Que Choisir, piyasadaki 6 airfryer modelinin yapışmaz kaplamasını 'sonsuz kimyasallar' olarak bilinen PFAS'lar için laboratuvarda inceledi. Sonuçlar rahatlatıcı çıktı. Sağlığa zararlı oldukları için yasaklanan PFAS'ların hiçbiri cihazlarda bulunmadı.
İşte detaylar...
Testte iki Ninja, bir Philips, bir Tefal, bir Princess ve bir Inventum modeli incelendi.
Hiçbir modelde PFOA, PFOS ya da PFHxS bulunmadı.
PTFE'nin parçacık salması için 260 dereceye çıkılması gerekiyor, airfryer'lar bu sıcaklığa ulaşmıyor.
Kullanımda risk görülmese de floropolimerler çevre açısından sorun olmaya devam ediyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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