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Airfryer Kullanan Herkesin Merak Ettiği Soru Yanıt Buldu

Airfryer Kullanan Herkesin Merak Ettiği Soru Yanıt Buldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
26.10.2026 - 17:01
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Fransız tüketici derneği UFC-Que Choisir, piyasadaki 6 airfryer modelinin yapışmaz kaplamasını 'sonsuz kimyasallar' olarak bilinen PFAS'lar için laboratuvarda inceledi. Sonuçlar rahatlatıcı çıktı. Sağlığa zararlı oldukları için yasaklanan PFAS'ların hiçbiri cihazlarda bulunmadı.

İşte detaylar...

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Testte iki Ninja, bir Philips, bir Tefal, bir Princess ve bir Inventum modeli incelendi.

Testte iki Ninja, bir Philips, bir Tefal, bir Princess ve bir Inventum modeli incelendi.

İncelenen modeller Ninja AF101C, Ninja Foodi AF300EU, Philips NA221/00, Tefal Easy Fry and Grill XXL EY801D, Princess 182254 ve Inventum GF500HLD oldu. Laboratuvar bu cihazların yapışmaz kaplamalarını analiz etti.

Dernek, airfryer üreticilerinin sağlıklı pişirme vurgusunu öne çıkardığını, yapışmaz kaplamalarda ise PFAS'ların ana bileşen olarak kullanıldığını hatırlattı.

Hiçbir modelde PFOA, PFOS ya da PFHxS bulunmadı.

Hiçbir modelde PFOA, PFOS ya da PFHxS bulunmadı.

Bu üç madde, zararlı etkileri nedeniyle artık yasaklı. Uzun yıllar yapışmaz kaplamalarda kullanılan PFOA, Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı tarafından insanlar için kanserojen olarak sınıflandırılıyor ve Avrupa'da üretimi, ihracatı ve ithalatı yasak.

Cihazlarda yalnızca, Teflon'un ana bileşeni olan PTFE gibi floropolimerler tespit edildi.

PTFE'nin parçacık salması için 260 dereceye çıkılması gerekiyor, airfryer'lar bu sıcaklığa ulaşmıyor.

PTFE'nin parçacık salması için 260 dereceye çıkılması gerekiyor, airfryer'lar bu sıcaklığa ulaşmıyor.

PTFE de bir PFAS türü. Ancak bugünkü bilgilere göre, en azından normal pişirme sıcaklıklarında sağlığa zararlı bir etkisi bulunmuyor.

Dernek, kaplamayı ve ızgarayı çizmemek için airfryer'da ahşap ya da silikon gereçler kullanılmasını öneriyor. Bu şekilde günlük kullanımda madde salımıyla karşılaşılmıyor.

Kullanımda risk görülmese de floropolimerler çevre açısından sorun olmaya devam ediyor.

Kullanımda risk görülmese de floropolimerler çevre açısından sorun olmaya devam ediyor.

Floropolimerler doğada parçalanmadan uzun süre kalabiliyor. Bu yüzden üretim aşaması ve cihazlar ömrünü tamamladığında oluşan atıklar, çözülmeyi bekleyen iki sorun olarak duruyor.

Derneğin Ocak 2024'te yaptığı tava testinde ise Teflon tipi 8 yapışmaz tavada, aranan 70 PFAS türünden 17'si bulunmuştu. 'PFAS içermez' diye sunulan seramik kaplamalı bir Tefal tavada da düşük dozda PFAS tespit edilmişti.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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