Cildi Genç Gösteren Besinler: Kırışıklıkları Azaltıp Kolajeni Destekliyorlar!
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Cildin yaşlanmasını sadece güneş ve zaman belirlemiyor; tabaktakiler de bu süreçte önemli rol oynuyor. Yani siz istediğiniz kadar kozmetik ürünler kullanın, içeriden desteklemediğinizde istediğiniz sonuca ulaşamıyorsunuz. Uzmanlara göre renkli meyve ve sebzeler, sağlıklı yağlar ve fermente gıdalar kırışıklıkları azaltmaya, kolajen üretimini desteklemeye ve cilt dokusunu iyileştirmeye yardımcı olabiliyor.
Cildi yaşlandıran tek şey güneş değil
1. Renkli meyve ve sebzeler
2. Sağlıklı yağlar
3. Bağırsak dostu besinler
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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