Cildi Genç Gösteren Besinler: Kırışıklıkları Azaltıp Kolajeni Destekliyorlar!

Havuç, biber ve domates; lutein, likopen ve beta-karoten gibi karotenoidler açısından zengin. Jena Friedrich Schiller Üniversitesi'nden gıda kimyacısı Prof. Volker Böhm, bu maddelerin yağ dokusunda depolandığını ve UV ışınlarına karşı koruma sağladığını belirtiyor. Böhm'e göre bu besinleri düzenli tüketmek, yıl boyunca yaklaşık 2-3 seviyesinde temel bir UV koruma sağlıyor. Yine de bu, güneş kreminin yerini tutmuyor.

Bu sebzelere biraz zeytinyağı eklemek, antioksidanların emilimini kolaylaştırıyor. Karotenoidler ayrıca cildin sıkılığını koruyan hiyalüronik asit üretimine ve kolajen üretimine katkı sağlayabiliyor. Krutmann, ölçülebilir bir etki görmek için bu besinlerin 8-10 hafta düzenli tüketilmesi gerektiğini hatırlatıyor.

California Üniversitesi Davis'te Vivien Fam liderliğindeki bir araştırmada, menopoz sonrası kadınlar 16 hafta boyunca haftada dört kez 85 gram mango yedi. Araştırmacılar, mevcut kırışıklıkların küçüldüğünü ve yenilerinin daha az oluştuğunu gözlemledi.

Mango ve turunçgiller ayrıca kolajen üretimine yardımcı olan ve cildi güneşin zararlarına karşı koruyan C vitamini açısından zengin.