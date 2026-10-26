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Cildi Genç Gösteren Besinler: Kırışıklıkları Azaltıp Kolajeni Destekliyorlar!

Cildi Genç Gösteren Besinler: Kırışıklıkları Azaltıp Kolajeni Destekliyorlar!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
26.10.2026 - 16:54
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Cildin yaşlanmasını sadece güneş ve zaman belirlemiyor; tabaktakiler de bu süreçte önemli rol oynuyor. Yani siz istediğiniz kadar kozmetik ürünler kullanın, içeriden desteklemediğinizde istediğiniz sonuca ulaşamıyorsunuz. Uzmanlara göre renkli meyve ve sebzeler, sağlıklı yağlar ve fermente gıdalar kırışıklıkları azaltmaya, kolajen üretimini desteklemeye ve cilt dokusunu iyileştirmeye yardımcı olabiliyor.

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Cildi yaşlandıran tek şey güneş değil

Cildi yaşlandıran tek şey güneş değil

Deri, vücudun en büyük organı ve dış dünyaya karşı bir bariyer görevi görüyor. Leibniz Çevre Tıbbı Araştırma Enstitüsü'nden dermatolog Prof. Jean Krutmann, uzun yıllar cilt yaşlanmasının başlıca çevresel nedeninin ultraviyole ışınlar olduğunun düşünüldüğünü, ancak bunun tüm tablo olmadığını söylüyor.

Krutmann'a göre hava kirliliği, ozon, görünür ışık, kızılötesi ışınlar ve hatta sıcaklık artışı da cildi yaşlandırabiliyor. Üstelik yaş ilerledikçe cilde yapısını veren kolajen proteini azalıyor ve kırışıklıklar ortaya çıkıyor.

1. Renkli meyve ve sebzeler

1. Renkli meyve ve sebzeler

Havuç, biber ve domates; lutein, likopen ve beta-karoten gibi karotenoidler açısından zengin. Jena Friedrich Schiller Üniversitesi'nden gıda kimyacısı Prof. Volker Böhm, bu maddelerin yağ dokusunda depolandığını ve UV ışınlarına karşı koruma sağladığını belirtiyor. Böhm'e göre bu besinleri düzenli tüketmek, yıl boyunca yaklaşık 2-3 seviyesinde temel bir UV koruma sağlıyor. Yine de bu, güneş kreminin yerini tutmuyor.

Bu sebzelere biraz zeytinyağı eklemek, antioksidanların emilimini kolaylaştırıyor. Karotenoidler ayrıca cildin sıkılığını koruyan hiyalüronik asit üretimine ve kolajen üretimine katkı sağlayabiliyor. Krutmann, ölçülebilir bir etki görmek için bu besinlerin 8-10 hafta düzenli tüketilmesi gerektiğini hatırlatıyor.

California Üniversitesi Davis'te Vivien Fam liderliğindeki bir araştırmada, menopoz sonrası kadınlar 16 hafta boyunca haftada dört kez 85 gram mango yedi. Araştırmacılar, mevcut kırışıklıkların küçüldüğünü ve yenilerinin daha az oluştuğunu gözlemledi.

Mango ve turunçgiller ayrıca kolajen üretimine yardımcı olan ve cildi güneşin zararlarına karşı koruyan C vitamini açısından zengin.

2. Sağlıklı yağlar

2. Sağlıklı yağlar

Küçük çaplı bir kontrollü çalışmada, 16 hafta boyunca atıştırmalık olarak badem yiyenlerin başka atıştırmalıklar tüketenlere göre daha az kırışıklığa sahip olduğu görüldü. Badem, fındık, çam fıstığı ve tohum yağlarında bol bulunan E vitamini, cildi hücre hasarından koruyabiliyor. Kuruyemişlerdeki omega-6 yağ asitleri ise cilt bariyerini güçlendirip nemi korumaya yardımcı oluyor.

Somon, sardalya ve uskumru gibi yağlı balıklardaki omega-3 de cilt dostu. Küçük çaplı araştırmalar, bu balıkların cildin güneşe hassasiyetini azaltabildiğini, mevcut kolajeni korumaya ve iltihabı azaltmaya yardımcı olduğunu gösteriyor.

3. Bağırsak dostu besinler

3. Bağırsak dostu besinler

Araştırmacılar, bağırsak sağlığı ile cilt arasındaki ilişkiye 'bağırsak-cilt ekseni' adını veriyor. Çeşitli bitkisel gıdalar tükettiğimizde bağırsak bakterileri iltihap önleyici ve antioksidan bileşikler salıyor. Prof. Hackman, bu bileşiklerin cildi de etkilediğini söylüyor.

Meyve ve sebzeler, baklagiller, tam tahıllar, otlar ve baharatlar bu açıdan faydalı. Lahana turşusu, kimçi, kombúça ve yoğurt gibi fermente gıdalar ise bağırsak mikroplarını beslemek için özellikle öneriliyor.

Sağlıklı beslenmek yaşlanmayı durdurmuyor ama cildin uzun yıllar sağlıklı kalması için en iyi şansı sunuyor. Tabii güneş kremini de unutmamak gerekiyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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