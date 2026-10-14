Brokoli ve Karnabahar Bu Kez Bilimin Gündeminde: Akneye Eğilimli Ciltler İçin Dikkat Çeken Araştırma
Biota Laboratuvarları Ar-Ge Merkezi’nin akneye eğilimli ciltler üzerine yürüttüğü bilimsel çalışmalar dikkat çekici bulgular ortaya koydu. Brokoli ve karnabahar içeren bitkisel ekstrelerin laboratuvar ortamındaki etkileri araştırılırken, bitmiş ürün üzerinde gerçekleştirilen dört aylık dermatolojik çalışmada siyah nokta sayısında yüzde 70’e, tıkanmış gözenek ve pürüzlü görünümde ise yüzde 100’e varan azalma bildirildi.
Mutfaklarda görmeye alışık olduğumuz brokoli ve karnabahar, bu kez beslenme özellikleriyle değil, cilt bakımındaki potansiyelleriyle bilimsel araştırmaların konusu oldu. Biota Laboratuvarları Ar-Ge Merkezi tarafından yürütülen çalışmalarda, akneye eğilimli cilt bakımında değerlendirilen farklı bitkisel aktifler laboratuvar ortamında incelendi. Araştırmalardan birinde ceviz kabuğu, mersin, papatya, ısırgan ve gül gibi bitkisel kaynaklardan oluşan bir ekstre grubu ele alınırken, diğer grupta brokoli ve karnabahar kullanıldı.
Brokoli ve karnabahar laboratuvarda mercek altına alındı
Dört aylık dermatolojik çalışmada dikkat çeken sonuç
Bitkisel aktiflere çok aşamalı bilimsel yaklaşım
Araştırmanın kaynakları
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın