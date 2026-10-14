Brokoli ve Karnabahar Bu Kez Bilimin Gündeminde: Akneye Eğilimli Ciltler İçin Dikkat Çeken Araştırma

Laboratuvar araştırmalarından ayrı olarak, bitkisel aktifler içeren bitmiş ürünün etkinliği ve güvenliliği de dermatolojik olarak değerlendirildi.Almanya Dermatest’te gerçekleştirilen dört aylık çalışmanın sonuçlarına göre siyah nokta sayısında yüzde 70’e, tıkanmış gözenek ve pürüzlü görünümde ise yüzde 100’e varan azalma bildirildi.

Araştırma modeli böylece bitkisel aktiflerin önce laboratuvar ortamındaki mikrobiyolojik ve hücresel etkilerinin incelenmesi, ardından bitmiş formülün dermatolojik olarak değerlendirilmesi şeklinde iki farklı bilimsel aşamayı bir araya getirdi.