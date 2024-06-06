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Esenyurt'ta Bir Kadın Sokak Ortasında Erkek Arkadaşını Kemerle Boğazını Sıktı! Görenler Olaya Anlam Veremedi

Esenyurt'ta Bir Kadın Sokak Ortasında Erkek Arkadaşını Kemerle Boğazını Sıktı! Görenler Olaya Anlam Veremedi

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
06.06.2024 - 18:12

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Esenyurt'ta sokak ortasında sevgilisiyle tartışan kadın, kemerle boğazını sıktı. Erkeğin duruma tepkisiz kaldığı görünürken, kadın bu defa da sevgilisinin yüzüne tükürüp, kolunu ısırdı. 

Olay anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. 

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Esenyurt'ta sokakta tartışan çiftin yaptığı hareketler sosyal medyada gündem oldu. Erkek arkadaşını sokakta bir duvarın önüne sıkıştıran kadın kemerle boğazını sıktı.

Esenyurt'ta sokakta tartışan çiftin yaptığı hareketler sosyal medyada gündem oldu. Erkek arkadaşını sokakta bir duvarın önüne sıkıştıran kadın kemerle boğazını sıktı.

Yapılanlar karşısında elini bağlayarak tepkisiz duran adam, bir süre daha kız arkadaşının 'tükürme' ve 'ısırma' gibi eylemlerine maruz kaldı. Kadının bir süre sonra adamı öperek bölgeden uzaklaştırdığı görüldü. İşte o anlar; 📹

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