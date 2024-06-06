Esenyurt'ta Bir Kadın Sokak Ortasında Erkek Arkadaşını Kemerle Boğazını Sıktı! Görenler Olaya Anlam Veremedi

Esenyurt'ta sokak ortasında sevgilisiyle tartışan kadın, kemerle boğazını sıktı. Erkeğin duruma tepkisiz kaldığı görünürken, kadın bu defa da sevgilisinin yüzüne tükürüp, kolunu ısırdı.

Olay anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.