Aracını Defalarca Götürdüğü Servisten Dost Kazığı Yedi: 'Fren Kablosunu Kesip, Binlerce Lira Para Aldı'

Aracının bakım ve onarımlarını hep aynı serviste yapan Vakkas Kabataş isimli vatandaş, servis çalışanının defalarca fren kablosunu kesmesi sonucu binlerce liralık onarım maliyetiyle karşılaştı. Aracını başka servise götüren Kabataş, durumu sonradan fark etti.
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Araç bakım ve onarımı için sürekli aynı servise giden Vakkas Kabataş isimli vatandaş, aracında sürekli aynı sorun çıkması üzerine başka bir servise gitti.
Kablosunun kesildiğini öğrenen Kabataş, ekmek fırınına gittiği sokaktaki güvenlik kamerasını izleyince büyük bir şokla karşılaştı.
Görüntülerde servis çalışanının Kabataş'ın aracının fren kablosunu iki kez kestiği görüldü. kablonun kesilmesi nedeniyle Kabataş'a binlerce liralık maliyet çıkarıldı. İşte o anlar; 📹
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