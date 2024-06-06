Aracını Defalarca Götürdüğü Servisten Dost Kazığı Yedi: 'Fren Kablosunu Kesip, Binlerce Lira Para Aldı'

Becerisini Geliştirmek İçin Diş Hekimi Aynasıyla Subway Surfers Oynayan Hekim Sosyal Medyada Gündem Oldu

Bir İş İnsanı, İsrail'in Ürünlerini Protesto Etmek İçin Türk Markalarının Aktığı "Deterjan Çeşmesi" Yaptırdı

Muğla'da Bir Dövmeci Husumetli Olduğu Başka Bir Dövmecinin Dükkanını Pompalı Tüfekle Bastı