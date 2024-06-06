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Sıcaktan Bunalan Öğrencilere İtfaiyeli, Hande Yener'li Eğlence: Dans Edip, Oynadılar

Sıcaktan Bunalan Öğrencilere İtfaiyeli, Hande Yener'li Eğlence: Dans Edip, Oynadılar

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
06.06.2024 - 16:56

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Osmaniye'de bir ilkokulda düzenlenen şenlikte yüksek sıcaklar nedeniyle itfaiye gelerek öğrencileri suyla serinletti. Öğrenciler, okul yönetiminin açtığı Hande Yener'in 'Bodrum' parçası ile dans etti. 

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Düziçi İlçesi'nden bir ilkokulda Karpuz Şenliği düzenlendi. Öğrenciler 40 dereceyi bulan sıcaklar nedeniyle bunalırken, belediyenin itfaiye ekipleri havaya su püskürterek öğrencileri serinletti.

Düziçi İlçesi'nden bir ilkokulda Karpuz Şenliği düzenlendi. Öğrenciler 40 dereceyi bulan sıcaklar nedeniyle bunalırken, belediyenin itfaiye ekipleri havaya su püskürterek öğrencileri serinletti.

Okul yönetiminin ses sisteminden açtığı şarkılarla dans eden öğrenciler renkli görüntüler yarattı. İşte o anlar; 📹

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