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Erzurum'da Koşarak Tırmandığı Sitare Dağı'nda Uluyan 'Yalnız Kurt' Lakaplı Adam

Erzurum'da Koşarak Tırmandığı Sitare Dağı'nda Uluyan 'Yalnız Kurt' Lakaplı Adam

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
01.02.2024 - 10:48

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Erzurum'un Oltu ilçesinde yaşayan 'Yalnız Kurt' lakaplı 65 yaşındaki Nizam Kul, Sitare Dağı'na tırmanarak uluyor.

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35 yıldır yaz kış demeden 700 metre yükseklikteki Sitare Dağı'na koşarak 10 dakika gibi kısa bir sürede tırmanan adam, uluyarak kurtlara sesleniyor.

35 yıldır yaz kış demeden 700 metre yükseklikteki Sitare Dağı'na koşarak 10 dakika gibi kısa bir sürede tırmanan adam, uluyarak kurtlara sesleniyor.

Evli, 3 çocuk ve 5 torun sahibi 'Rambo' ve 'Yalnız Kurt' lakaplı Nizam Kul, çok sağlıklı olduğunu ve kolay kolay da doktora gitmediğini belirtti.

Evli, 3 çocuk ve 5 torun sahibi 'Rambo' ve 'Yalnız Kurt' lakaplı Nizam Kul, çok sağlıklı olduğunu ve kolay kolay da doktora gitmediğini belirtti.

İşte o adam: 👇

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JİGOLO

Dayının fazla ömrü yok uludukça kurt bir gün gelip yer bitirir dayıyı :)

ozn ozn

O sırada kurtlar; geldi yine tipini ..