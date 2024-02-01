Erzurum'da Koşarak Tırmandığı Sitare Dağı'nda Uluyan 'Yalnız Kurt' Lakaplı Adam

Erzurum'un Oltu ilçesinde yaşayan 'Yalnız Kurt' lakaplı 65 yaşındaki Nizam Kul, Sitare Dağı'na tırmanarak uluyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
35 yıldır yaz kış demeden 700 metre yükseklikteki Sitare Dağı'na koşarak 10 dakika gibi kısa bir sürede tırmanan adam, uluyarak kurtlara sesleniyor.
Evli, 3 çocuk ve 5 torun sahibi 'Rambo' ve 'Yalnız Kurt' lakaplı Nizam Kul, çok sağlıklı olduğunu ve kolay kolay da doktora gitmediğini belirtti.
İşte o adam: 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Dayının fazla ömrü yok uludukça kurt bir gün gelip yer bitirir dayıyı :)
O sırada kurtlar; geldi yine tipini ..