Erzurum'da Koşarak Tırmandığı Sitare Dağı'nda Uluyan 'Yalnız Kurt' Lakaplı Adam

Uzun Hikayeleri Kısaltan Adama Gıcık Olan Kadın: Koz Vermemek İçin Hikayesini Kısalttı

Enver Aysever CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu'na "Beni Kurtarın" Dediğini İddia Etti

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