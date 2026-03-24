Erol Köse'nin 10 Yıllık Çalışanı Konuştu: "Kötüleyen İnsanların Hepsi Ekmeğini Yedi”

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
24.03.2026 - 19:32

90'lı yıllar ve 2000'lerin başında Türk pop müziğinin en güçlü isimlerinden biri olan Erol Köse geçtiğimiz gün hayatını kaybetti. Köse'nin hayatını kaybetmesi ile magazin dünyası bir anda karıştı. Bir dönem müzik dünyasına yön veren 'imaj maker' hakkında şok edici iddialar ortaya atıldı. 

Erol Köse'nin cenazesinde 10 senelik çalışanına da mikrofon uzatıldı.  'Erol Bey’in intihar etmesini asla beklemiyordum' diyen kadın Köse hakkında sert açıklamalarda bulunan ünlüler hakkında da konuştu.

Erol Köse'nin ani kaybının ardından başta Atilla Taş olmak üzere Seda Sayan, Cenk Eren, Yeşim Salkım gibi isimler sert açıklamalarda bulundu.

Zamanında haklarının yendiğini, büyük kayıplara uğradıklarını açıklayan isimler 'haklarını helal etmediklerini' dile getirdi. Hatta bu söylemlerin ardından ünlü yapımcı Polat Yağcı cenazede ciddi güvenlik önlemleri almış, 15 güvenlik görevlisinin yer aldığı cenazede tabutun etrafına şerit çekildiği görülmüştü. 

Cenazede Erol Köse'nin 10 senelik çalışanına da mikrofon uzatıldı. Köse'nin 3 aydır kendisini çağırmadığını 'Hakkını helal et kızım, hastayım, çağıramıyorum' dediğini belirten kadın, ünlü yapımcının vefatının ardından zehir zemberek açıklamalar yapan isimler hakkında da konuştu.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
