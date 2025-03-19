Ekrem İmamoğlu'nun Eşi Dilek İmamoğlu Saraçhane'de Konuşma Yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sabahın erken saatlerinde evinden alınarak Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. İmamoğlu'nun destekçileri haberi alır almaz harekete geçti ve birçok kişi Vatan Caddesi'ne akın etti. Ancak, emniyet yetkilileri herhangi bir gösteriye izin verilmeyeceğini duyurdu.

Bunun ardından, halk İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki binası önünde toplanmaya başladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısı üzerine, saat 20:30'da Saraçhane'de bir araya gelme kararı alındı. Saraçhane'de büyük bir kalabalık oluşurken kalabalığın karşısına Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu çıktı. Dilek İmamoğlu bir konuşma gerçekleştirerek düşüncelerini aktardı.