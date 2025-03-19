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Ekrem İmamoğlu'nun Eşi Dilek İmamoğlu Saraçhane'de Konuşma Yaptı

Ekrem İmamoğlu'nun Eşi Dilek İmamoğlu Saraçhane'de Konuşma Yaptı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
19.03.2025 - 21:32

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sabahın erken saatlerinde evinden alınarak Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. İmamoğlu'nun destekçileri haberi alır almaz harekete geçti ve birçok kişi Vatan Caddesi'ne akın etti. Ancak, emniyet yetkilileri herhangi bir gösteriye izin verilmeyeceğini duyurdu.

Bunun ardından, halk İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki binası önünde toplanmaya başladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısı üzerine, saat 20:30'da Saraçhane'de bir araya gelme kararı alındı. Saraçhane'de büyük bir kalabalık oluşurken kalabalığın karşısına Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu çıktı. Dilek İmamoğlu bir konuşma gerçekleştirerek düşüncelerini aktardı.

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Sabah saatlerinde hem Özgür Özel hem eski CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Dilek İmamoğlu'na bir ziyaret gerçekleştirmişti.

Sabah saatlerinde hem Özgür Özel hem eski CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Dilek İmamoğlu'na bir ziyaret gerçekleştirmişti.

Her ikisiyle de yaşananları değerlendiren Dilek İmamoğlu, Saraçhane'deki konuşmasında da destek istedi.

“Bugün sabah saatlerinde gözaltına alınan sadece Ekrem İmamoğlu değildir." diyen Dilek İmamoğlu konuşmasını "Hepimiz gözaltındayız" sözleriyle bitirdi.

“Bugün sabah saatlerinde gözaltına alınan sadece Ekrem İmamoğlu değildir." diyen Dilek İmamoğlu konuşmasını "Hepimiz gözaltındayız" sözleriyle bitirdi.

“Bugün sabah saatlerinde gözaltına alınan sadece Ekrem İmamoğlu değildir.

Bugün sabah saatlerinde gözaltına alınan 16 milyonlu İstanbul’un iradesidir, kent lokantası sayesinde et yüzü gören emeklilerdir. Yurtta kalıp okuyabilen gençlerdir. Ücretsiz ulaşım kullanabilen annelerdir.

İktidarın yanlışları altında ezilen, yoksullaşan anneler, gençler, çocuklar, büyüklerimiz... Hepimiz gözaltındayız.”

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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