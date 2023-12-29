Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan Taklidi: 'Kimin Parasını Kime Veriyorsun?'

Minik Dostuna Olan Sevgisi ve Korumacılığıyla Kendine Hayran Bırakan Köpeğe Kalbiniz Eriyecek

Megadeth Grubu Üyelerinin İstanbul Sokaklarında Dolaştığı Görüntüler Yeniden Gündem Oldu

Minik Oğlu Can'ın Gazını Çıkaran Ezgi Mola Anneliğe Özendirdi: "Patlat Oğlum Herkes Pırtını Konuşsun"

Dur Durak Bilmeyen Şırdancı Mehmet Bu Sefer de Suyun Altında Şırdan Yiyince "Bu Kadarına Pes" Dedirtti