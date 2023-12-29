Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan Taklidi: 'Kimin Parasını Kime Veriyorsun?'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Senem Toluay Ilgaz moderatörlüğünde SÖZCÜ TV'ye özel röportaj verdi.
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Uğur Dündar, İpek Özbey, ı İsmail Saymaz ve Deniz Zeyrek'in sorularını yanıtlayan İmamoğlu önümüzdeki seçimler, gündem ve ekonomi hakkında konuştu.
İmamoğlu bir nokta da ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taklidini yaptı. İmamoğlu o anlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Kimin parasını kime veriyorsun?' sözlerini taklit etti.
İşte o anlar: 👇
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