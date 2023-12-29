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Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan Taklidi: 'Kimin Parasını Kime Veriyorsun?'

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan Taklidi: 'Kimin Parasını Kime Veriyorsun?'

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
29.12.2023 - 09:02

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Senem Toluay Ilgaz moderatörlüğünde SÖZCÜ TV'ye özel röportaj verdi.

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Uğur Dündar, İpek Özbey, ı İsmail Saymaz ve Deniz Zeyrek'in sorularını yanıtlayan İmamoğlu önümüzdeki seçimler, gündem ve ekonomi hakkında konuştu.

Uğur Dündar, İpek Özbey, ı İsmail Saymaz ve Deniz Zeyrek'in sorularını yanıtlayan İmamoğlu önümüzdeki seçimler, gündem ve ekonomi hakkında konuştu.

İmamoğlu bir nokta da ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taklidini yaptı. İmamoğlu o anlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Kimin parasını kime veriyorsun?' sözlerini taklit etti.

İmamoğlu bir nokta da ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taklidini yaptı. İmamoğlu o anlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Kimin parasını kime veriyorsun?' sözlerini taklit etti.

İşte o anlar: 👇

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