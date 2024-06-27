'Dur' İhtarına Uymayıp Polise Ateş Açtı: Polisin Şahsı Etkisiz Hale Getirme Anı Kameralara Yansıdı

Sultanbeyli'de 'Dur' ihtarına uymayıp polise ateş açan şahıs, bir sokakta sıkıştırıldıktan sonra ekiplerin çalışmasıyla etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.
Polislerin olaya müdahale anı kameralara yansıdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sultanbeyli'de gece saatlerinde yaşanan olayda dur ihtarına uymayan bir araç sürücüsü polislere ateş açarak kaçtı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şahsı bir sokakta sıkıştıran emniyet ekipleri, yaptıkları müdahaleyle etkisiz hale getirdi. Polislerin şahsı etkisiz hale getirdiği anlar kameralara yansıdı.
İşte o görüntüler; 📹
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın