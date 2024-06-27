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'Dur' İhtarına Uymayıp Polise Ateş Açtı: Polisin Şahsı Etkisiz Hale Getirme Anı Kameralara Yansıdı

'Dur' İhtarına Uymayıp Polise Ateş Açtı: Polisin Şahsı Etkisiz Hale Getirme Anı Kameralara Yansıdı

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
28.06.2024 - 00:13

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Sultanbeyli'de 'Dur' ihtarına uymayıp polise ateş açan şahıs, bir sokakta sıkıştırıldıktan sonra ekiplerin çalışmasıyla etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. 

Polislerin olaya müdahale anı kameralara yansıdı. 

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Sultanbeyli'de gece saatlerinde yaşanan olayda dur ihtarına uymayan bir araç sürücüsü polislere ateş açarak kaçtı.

Sultanbeyli'de gece saatlerinde yaşanan olayda dur ihtarına uymayan bir araç sürücüsü polislere ateş açarak kaçtı.

Şahsı bir sokakta sıkıştıran emniyet ekipleri, yaptıkları müdahaleyle etkisiz hale getirdi. Polislerin şahsı etkisiz hale getirdiği anlar kameralara yansıdı.

Şahsı bir sokakta sıkıştıran emniyet ekipleri, yaptıkları müdahaleyle etkisiz hale getirdi. Polislerin şahsı etkisiz hale getirdiği anlar kameralara yansıdı.

İşte o görüntüler; 📹

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