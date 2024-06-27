TIR'dan Kopan Lastiğin Otoyol Serüveni Uzun Sürdü: Kilometrelerce Araçlarla Birlikte Hareket Etti

“Biz Açık Ama Kapalı Kızlarız” Cümlesi Üzerinden Sosyal Medyada Tartışmalar Devam Ediyor

Kendisine Cenazeye Gitmeyi Yasakladı! Kahkahasına Engel Olamayan Adam İzleyenleri Güldürdü

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