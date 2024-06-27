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TIR'dan Kopan Lastiğin Otoyol Serüveni Uzun Sürdü: Kilometrelerce Araçlarla Birlikte Hareket Etti

TIR'dan Kopan Lastiğin Otoyol Serüveni Uzun Sürdü: Kilometrelerce Araçlarla Birlikte Hareket Etti

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
27.06.2024 - 23:08

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TEM Otoyolu Silivri istikametinde bir TIR'dan kopan lastik, yolda giden araçlarla birlikte kilometrelerce yol gitti. Lastiğin tehlikeli yolculuğu bir araç sürücüsü tarafından kaydedildi. 

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Akıllara durgunluk veren olay, TEM Otoyolu Edirne istikameti Silivri mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre bijonları gevşeyen bir TIR'dan kopan lastik kontrolsüz şekilde akan trafikte kilometrelerce yol gitti.

Akıllara durgunluk veren olay, TEM Otoyolu Edirne istikameti Silivri mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre bijonları gevşeyen bir TIR'dan kopan lastik kontrolsüz şekilde akan trafikte kilometrelerce yol gitti.

Lastiğin tehlikeli yolculuğunu kayda alan bir araç sürücüsü, diğer araçları uyarmak için dörtlü yakarak lastiğin durmasını bekleddi.

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