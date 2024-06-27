TIR'dan Kopan Lastiğin Otoyol Serüveni Uzun Sürdü: Kilometrelerce Araçlarla Birlikte Hareket Etti

TEM Otoyolu Silivri istikametinde bir TIR'dan kopan lastik, yolda giden araçlarla birlikte kilometrelerce yol gitti. Lastiğin tehlikeli yolculuğu bir araç sürücüsü tarafından kaydedildi.
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Akıllara durgunluk veren olay, TEM Otoyolu Edirne istikameti Silivri mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre bijonları gevşeyen bir TIR'dan kopan lastik kontrolsüz şekilde akan trafikte kilometrelerce yol gitti.
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Lastiğin tehlikeli yolculuğunu kayda alan bir araç sürücüsü, diğer araçları uyarmak için dörtlü yakarak lastiğin durmasını bekleddi.
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