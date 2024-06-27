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Mersin'de Korkunç Kaza! Kaldırımda Yürüyen Kadına Çarpıp Köprüden Düşürdü

Mersin'de Korkunç Kaza! Kaldırımda Yürüyen Kadına Çarpıp Köprüden Düşürdü

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
27.06.2024 - 16:38

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Mersin'de minibüsü sollamaya çalışan hafif ticari araç kontrolünü kaybederek kaldırımda yürüyen kadına çarptı. çarpmanın etkisiyle kaldırımdaki duvar yıkıldı, kadın metrelerce yükseklikteki köprüden düştü. 

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Mersin'in Yenişehir ilçesinde kaldırımda yürüyen bir kadına hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadının metrelerce yükseklikteki köprüden düştüğü görüldü.

Mersin'in Yenişehir ilçesinde kaldırımda yürüyen bir kadına hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadının metrelerce yükseklikteki köprüden düştüğü görüldü.

Yaralı kadının yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenilirken, sürücü gözaltına alındı. Korkunç kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İşte o anlar;📹

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