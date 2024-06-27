Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Alper Yılmaz'a Tebrik: 'Sağ Kanadı Felç Ettin'

A Milli Futbol Takımımız'ın dün Çekya karşısında kazandığı 2-1'lik galibiyet sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, maçın adamı seçilen Barış Alper Yılmaz'ı tebrik etti. Erdoğan, Yılmaz'a 'Tebrik ediyorum. Gerçekten sağ kanadı felç ettin.' dedi.
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EURO 2024'te Çekya ile karşı karşıya gelen ve 2-1'lik skorla galibiyeti elde eden A Milli Futbol Takımımız, adını son 16 turuna kalmaya hak kazandı.
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Karşılaşma sonrası takımda yer alan futbolcuları ve teknik ekibi arayarak tebrik eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, maçın adamı seçilen Barış Alper Yılmaz'la da görrüştü.
Erdoğan, Yılmaz'a 'maçın adamı seçilen Barış Alper Yılmaz'ı tebrik etti. Erdoğan, Yılmaz'a 'Tebrik ediyorum. Gerçekten sağ kanadı felç ettin.' dedi.
Yılmaz'ın Erdoğan'a cevabı ise 'Yok yaa... Çok Sağ olun, takım olarak çok iyiydik. En önemlisi kazanmaktı çok iyi mücadele verdik.' dedi. İşte o görüntüler; 📹
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