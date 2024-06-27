VR'da PlayStation 1 Oynayan Kişi Size Gerçekliği Sorgulatacak!

VR gözlükle girdiği oyunda PlayStation 1'ı açarak 'oyun içinde oyun' oynayan yayıncının o anları sosyal medyada gündem oldu. O anları izleyenler gerçekliği sorguladı.
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VR gözlükle girdiği oyunda nostalji yapmak için tüplü televizyonda PlayStation 1 oynayan yayıncının görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.
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Görüntüleri izleyen bazı kullanıcılar geçmiş zamana özlem duyarken, bazıları ise gerçekliği sorguladı. İşte size nostalji yaşatacak o görüntüler;📹
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