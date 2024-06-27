Görüş Bildir
Haberler
Video
VR'da PlayStation 1 Oynayan Kişi Size Gerçekliği Sorgulatacak!

VR'da PlayStation 1 Oynayan Kişi Size Gerçekliği Sorgulatacak!

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
27.06.2024 - 15:57

İçerik Devam Ediyor

VR gözlükle girdiği oyunda PlayStation 1'ı açarak 'oyun içinde oyun' oynayan yayıncının o anları sosyal medyada gündem oldu. O anları izleyenler gerçekliği sorguladı. 

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

VR gözlükle girdiği oyunda nostalji yapmak için tüplü televizyonda PlayStation 1 oynayan yayıncının görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

VR gözlükle girdiği oyunda nostalji yapmak için tüplü televizyonda PlayStation 1 oynayan yayıncının görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Görüntüleri izleyen bazı kullanıcılar geçmiş zamana özlem duyarken, bazıları ise gerçekliği sorguladı. İşte size nostalji yaşatacak o görüntüler;📹

İlginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın