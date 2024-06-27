Babasını Baştan Aşağı Boyayan Kız Çocuğunu Gören Kedinin Dehşete Düşmüş Hali Sosyal Medyada Gündem Oldu

Bir kız çocuğunun hareketsizce duran babasını tuval olarak kullandığı anlar sosyal medyada gündem oldu. O anlara şahit olan ailenin kedisinin dehşete düşmüş bakışları ise sıranın kendine geleceğini düşündüğü şeklinde yorumlandı.
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Sosyal medyada paylaşılan bir kız çocuğunun babasını tuval olarak kullanarak üzerine çeşitli çizimler yaptığı anlar yer aldı.
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Babanın yanında yatan kedinin ise o anları dehşete düşmüş ifadelerle izlemesi, sosyal medya kullanıcıları tarafından 'Sıranın kendisine geleceğini düşünüyor.' yorumlarına neden oldu. İşte o anlar;📹
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