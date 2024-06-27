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Babasını Baştan Aşağı Boyayan Kız Çocuğunu Gören Kedinin Dehşete Düşmüş Hali Sosyal Medyada Gündem Oldu

Babasını Baştan Aşağı Boyayan Kız Çocuğunu Gören Kedinin Dehşete Düşmüş Hali Sosyal Medyada Gündem Oldu

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
27.06.2024 - 15:03

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Bir kız çocuğunun hareketsizce duran babasını tuval olarak kullandığı anlar sosyal medyada gündem oldu. O anlara şahit olan ailenin kedisinin dehşete düşmüş bakışları ise sıranın kendine geleceğini düşündüğü şeklinde yorumlandı. 

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Sosyal medyada paylaşılan bir kız çocuğunun babasını tuval olarak kullanarak üzerine çeşitli çizimler yaptığı anlar yer aldı.

Sosyal medyada paylaşılan bir kız çocuğunun babasını tuval olarak kullanarak üzerine çeşitli çizimler yaptığı anlar yer aldı.

Babanın yanında yatan kedinin ise o anları dehşete düşmüş ifadelerle izlemesi, sosyal medya kullanıcıları tarafından 'Sıranın kendisine geleceğini düşünüyor.' yorumlarına neden oldu. İşte o anlar;📹

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