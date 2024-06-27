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Fazlı Tonar Hoca Sosyal Medyada Fotoğraf Paylaşan Kadınları Günah İşlemekle Suçladı: 'Çarşaflı Olsa da Haram'

Fazlı Tonar Hoca Sosyal Medyada Fotoğraf Paylaşan Kadınları Günah İşlemekle Suçladı: 'Çarşaflı Olsa da Haram'

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
27.06.2024 - 13:49

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'Hoca' olduğunu söyleyen Fazlı Tonar isimli şahıs, yaptığı yayınlarda kadınların çarşaf giymiş olsa bile sosyal medyada görünmesinin günah olduğunu söyledi. Tonar'ın ifadeleri sosyal medyada tepki topladı. 

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Toplumdaki fakirliğin sebebini 'çıplak yatmak' olarak açıklamasıyla tepki çeken Fazlı Tonar isimli 'hoca' bu defa kadınları hedef aldı.

Toplumdaki fakirliğin sebebini 'çıplak yatmak' olarak açıklamasıyla tepki çeken Fazlı Tonar isimli 'hoca' bu defa kadınları hedef aldı.

'Kadınların internette fotoğraf paylaşması kapalı olsa dahi günah mıdır?' sorusunu yanıtlayan Tonar, 'Kadınların internette fotoğraf paylaşması, kapalı olsalar bile günahtır. Çarşaflı bile olsa, hatta yüzü bile gözükmese internette fotoğraf paylaşamaz. Elbisesini bile erkeklere gösteremez.' dedi.

'Kadınların internette fotoğraf paylaşması kapalı olsa dahi günah mıdır?' sorusunu yanıtlayan Tonar, 'Kadınların internette fotoğraf paylaşması, kapalı olsalar bile günahtır. Çarşaflı bile olsa, hatta yüzü bile gözükmese internette fotoğraf paylaşamaz. Elbisesini bile erkeklere gösteremez.' dedi.

Tonar'ın tepki çeken açıklamaları şu şekilde; 📹

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