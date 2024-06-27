Fazlı Tonar Hoca Sosyal Medyada Fotoğraf Paylaşan Kadınları Günah İşlemekle Suçladı: 'Çarşaflı Olsa da Haram'

'Hoca' olduğunu söyleyen Fazlı Tonar isimli şahıs, yaptığı yayınlarda kadınların çarşaf giymiş olsa bile sosyal medyada görünmesinin günah olduğunu söyledi. Tonar'ın ifadeleri sosyal medyada tepki topladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Toplumdaki fakirliğin sebebini 'çıplak yatmak' olarak açıklamasıyla tepki çeken Fazlı Tonar isimli 'hoca' bu defa kadınları hedef aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
'Kadınların internette fotoğraf paylaşması kapalı olsa dahi günah mıdır?' sorusunu yanıtlayan Tonar, 'Kadınların internette fotoğraf paylaşması, kapalı olsalar bile günahtır. Çarşaflı bile olsa, hatta yüzü bile gözükmese internette fotoğraf paylaşamaz. Elbisesini bile erkeklere gösteremez.' dedi.
Tonar'ın tepki çeken açıklamaları şu şekilde; 📹
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın