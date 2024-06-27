Martı Kurucusu Oğuz Alper Öktem, Çevirmede Yaşananlara İsyan Etti: 'Polisler Neden Kanunu Çiğniyor'

Martı CEO'su Oğuz Alper Öktem, polis çevirmesinde yaşananlara isyan etti. Polisin kanunsuz bir şekilde özel çekici çağırdığını söyleyen Öktem 'Kanuna göre Sivil Trafik Şube'nin Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'ndan çekici çağırması gerekiyor' dedi.
Öktem ayrıca 'Biz bölgeye geldikten kısa süre sonra polisler çevirme uygulamasını sonlandırıp gitti' dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son zamanlarda yolcu paylaşımı uygulaması sebebiyle taksici esnafıyla yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Mart TAG CEO'su Oğuz Alper Öktem İstanbul'da bir polis çevirmesinde polisin kanuna aykırı bir şekilde çekici hizmeti kullandığını iddia etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aracı bağlanan şoförün 'hemen çekici geldi' demesi üzerine durumdan şüphelendiğini söyleyen Öktem, 'Çekiciye bi baktık özel çekici. 'Kanuna göre Sivil Trafik Şube'nin Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'ndan çekici çağırması gerekiyor.' dedi
Durumun sorulması üzerine çekici operatörünün sinirlendiğini söyleyen Öktem, 'Biz geldikten 3-4 dakika sonra polis toplandı ve çevirmeyi bitirdi' dedi. İşte o anlar;📹
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.