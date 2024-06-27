Martı Kurucusu Oğuz Alper Öktem, Çevirmede Yaşananlara İsyan Etti: 'Polisler Neden Kanunu Çiğniyor'

Arda Güler ve Vincenzo Montella’nın Maç Öncesi Görüntülendiği Anlar

Evlenilmemesi Gereken Burçları Sayan İçerik Üreticisi Sosyal Medyada Viral Oldu

Tunceli'de Gerçekleştirilen Deprem Tatbikatı Gerçekçi Olsun Diye Bir Kişi Ağıt Yakarak Sinir Krizi Geçirdi