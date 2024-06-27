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Martı Kurucusu Oğuz Alper Öktem, Çevirmede Yaşananlara İsyan Etti: 'Polisler Neden Kanunu Çiğniyor'

Martı Kurucusu Oğuz Alper Öktem, Çevirmede Yaşananlara İsyan Etti: 'Polisler Neden Kanunu Çiğniyor'

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
27.06.2024 - 11:48

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Martı CEO'su Oğuz Alper Öktem, polis çevirmesinde yaşananlara isyan etti. Polisin kanunsuz bir şekilde özel çekici çağırdığını söyleyen Öktem 'Kanuna göre Sivil Trafik Şube'nin Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'ndan çekici çağırması gerekiyor' dedi. 

Öktem ayrıca 'Biz bölgeye geldikten kısa süre sonra polisler çevirme uygulamasını sonlandırıp gitti' dedi.

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Son zamanlarda yolcu paylaşımı uygulaması sebebiyle taksici esnafıyla yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Mart TAG CEO'su Oğuz Alper Öktem İstanbul'da bir polis çevirmesinde polisin kanuna aykırı bir şekilde çekici hizmeti kullandığını iddia etti.

Son zamanlarda yolcu paylaşımı uygulaması sebebiyle taksici esnafıyla yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Mart TAG CEO'su Oğuz Alper Öktem İstanbul'da bir polis çevirmesinde polisin kanuna aykırı bir şekilde çekici hizmeti kullandığını iddia etti.

Aracı bağlanan şoförün 'hemen çekici geldi' demesi üzerine durumdan şüphelendiğini söyleyen Öktem, 'Çekiciye bi baktık özel çekici. 'Kanuna göre Sivil Trafik Şube'nin Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'ndan çekici çağırması gerekiyor.' dedi

Aracı bağlanan şoförün 'hemen çekici geldi' demesi üzerine durumdan şüphelendiğini söyleyen Öktem, 'Çekiciye bi baktık özel çekici. 'Kanuna göre Sivil Trafik Şube'nin Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'ndan çekici çağırması gerekiyor.' dedi

Durumun sorulması üzerine çekici operatörünün sinirlendiğini söyleyen Öktem, 'Biz geldikten 3-4 dakika sonra polis toplandı ve çevirmeyi bitirdi' dedi. İşte o anlar;📹

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