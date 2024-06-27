Kendisine Cenazeye Gitmeyi Yasakladı! Kahkahasına Engel Olamayan Adam İzleyenleri Güldürdü

Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan Ali Tutar, kahkahalarına engel olamadığı için kendisine cenazelere gitmeyi yasakladı. Akıllara Kemal Sunal'ın 'Gülen adam' filmindeki karakteri getiren Tutar, 'Kendi cenazemiz dışında başkalarının cenazesine gidemiyorum. Bana lastik değiştirmekten çok gülmeye geliyor insanlar.' dedi.