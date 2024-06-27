Kendisine Cenazeye Gitmeyi Yasakladı! Kahkahasına Engel Olamayan Adam İzleyenleri Güldürdü

Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan Ali Tutar, kahkahalarına engel olamadığı için kendisine cenazelere gitmeyi yasakladı. Akıllara Kemal Sunal'ın 'Gülen adam' filmindeki karakteri getiren Tutar, 'Kendi cenazemiz dışında başkalarının cenazesine gidemiyorum. Bana lastik değiştirmekten çok gülmeye geliyor insanlar.' dedi.
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Adana'nın Kozan ilçesinde lastik tamirciliği yapan Ali Tutar sürekli güldüğü için bölgede 'Gülen Ali' lakabıyla anılıyor.
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İş yaparken ve gittiği ortamlarda gülüşüne hakim olamadığını söyleyen Tutar, 'En çok cenazede zorlanıyorum. Fazla gitmiyorum cenazelere ben kendime yasak koydum cenazelerde güldüğüm için. ' dedi.
Hareketleriyle Kemal Sunal'ın 'Gülen Adam' filmindeki karakterini andıran Tutar'ın açıklamaları şu şekilde; 📹
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