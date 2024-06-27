Tunceli'de Gerçekleştirilen Deprem Tatbikatı Gerçekçi Olsun Diye Bir Kişi Ağıt Yakarak Sinir Krizi Geçirdi

6 Şubat depreminin ardından Naci Görür, Tunceli için uyarılarda bulunmuştu hatırlarsanız. Geçtiğimiz günlerde Tunceli'de bir deprem tatbikatı gerçekleştirildi.
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Tatbikat gerçekçi olsun diye bir kişi, enkaz başında yakınını bekleyen birini canlandırdı.
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Fakat role kendisini fazla kaptırınca sinir krizi geçiren adamı, görevliler güçlükle sakinleştirdi.
İşte o tatbikat;
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