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Tunceli'de Gerçekleştirilen Deprem Tatbikatı Gerçekçi Olsun Diye Bir Kişi Ağıt Yakarak Sinir Krizi Geçirdi

Tunceli'de Gerçekleştirilen Deprem Tatbikatı Gerçekçi Olsun Diye Bir Kişi Ağıt Yakarak Sinir Krizi Geçirdi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
27.06.2024 - 11:58

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6 Şubat depreminin ardından Naci Görür, Tunceli için uyarılarda bulunmuştu hatırlarsanız. Geçtiğimiz günlerde Tunceli'de bir deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

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Tatbikat gerçekçi olsun diye bir kişi, enkaz başında yakınını bekleyen birini canlandırdı.

Tatbikat gerçekçi olsun diye bir kişi, enkaz başında yakınını bekleyen birini canlandırdı.

Fakat role kendisini fazla kaptırınca sinir krizi geçiren adamı, görevliler güçlükle sakinleştirdi.

Fakat role kendisini fazla kaptırınca sinir krizi geçiren adamı, görevliler güçlükle sakinleştirdi.

İşte o tatbikat;

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