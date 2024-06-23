Endonezya'da Bir Polis Egzoz Sesiyle İnsanları Rahatsız Eden Motorcunun Kulağını Egzoza Dayadı

Egzoz sesi, birçok kişi için rahatsızlık kaynağı olabilir; fakat bu durum, motor tutkunları için tamamen farklı bir boyut taşıyor. Motorcular bu sesi kalplerini hızlandıran, adrenalinlerini yükselten ve onları özgür hissettiren bir tutkunun ifadesi olarak tanımlıyor.
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Endonezya'da bir polis, egzoz sesiyle insanları rahatsız eden gence ilginç bir ders verdi.
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Gencin kulağını motora dayayıp aynı sesi dinleyen polisin yöntemine kimileri tepki gösterirken kimileri ise oldukça yerinde bir ceza olduğunu söyledi.
İşte o ceza;
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Bu şekilde utanca boğulmasıyla yapmaktan gerçekten vazgeçecekmi peki?
Şahincilere motorculara hep yapmak istediğim.. Gayet yerinde bir ceza 👌