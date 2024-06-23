Endonezya'da Bir Polis Egzoz Sesiyle İnsanları Rahatsız Eden Motorcunun Kulağını Egzoza Dayadı

Egzoz sesi, birçok kişi için rahatsızlık kaynağı olabilir; fakat bu durum, motor tutkunları için tamamen farklı bir boyut taşıyor. Motorcular bu sesi kalplerini hızlandıran, adrenalinlerini yükselten ve onları özgür hissettiren bir tutkunun ifadesi olarak tanımlıyor.