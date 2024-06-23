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Endonezya'da Bir Polis Egzoz Sesiyle İnsanları Rahatsız Eden Motorcunun Kulağını Egzoza Dayadı

Endonezya'da Bir Polis Egzoz Sesiyle İnsanları Rahatsız Eden Motorcunun Kulağını Egzoza Dayadı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
23.06.2024 - 15:36

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Egzoz sesi, birçok kişi için rahatsızlık kaynağı olabilir; fakat bu durum, motor tutkunları için tamamen farklı bir boyut taşıyor. Motorcular bu sesi kalplerini hızlandıran, adrenalinlerini yükselten ve onları özgür hissettiren bir tutkunun ifadesi olarak tanımlıyor.

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Endonezya'da bir polis, egzoz sesiyle insanları rahatsız eden gence ilginç bir ders verdi.

Endonezya'da bir polis, egzoz sesiyle insanları rahatsız eden gence ilginç bir ders verdi.

Gencin kulağını motora dayayıp aynı sesi dinleyen polisin yöntemine kimileri tepki gösterirken kimileri ise oldukça yerinde bir ceza olduğunu söyledi.

Gencin kulağını motora dayayıp aynı sesi dinleyen polisin yöntemine kimileri tepki gösterirken kimileri ise oldukça yerinde bir ceza olduğunu söyledi.

İşte o ceza;

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Tahsin 63 Dul

Bu şekilde utanca boğulmasıyla yapmaktan gerçekten vazgeçecekmi peki?

KumdanKum

Şahincilere motorculara hep yapmak istediğim.. Gayet yerinde bir ceza 👌