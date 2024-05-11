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Doğuştan Engelli Oğullarının Tüm Bakımlarını Üstlenen 93 Yaşındaki Anne Yürekleri Burktu

Doğuştan Engelli Oğullarının Tüm Bakımlarını Üstlenen 93 Yaşındaki Anne Yürekleri Burktu

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
11.05.2024 - 17:31

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Sivas'ta yaşayan Gülsüm Karamuk doğuştan engelli oğullarının bakımıyla ilgili röportaj verdi. 60 ve 53 yaşındaki oğullarının beslenmesinden temizliğine tüm bakımını üstlenen Gülsüm teyzemiz bakım sürecinde yaşadıklarını izleyenlerle paylaştı.

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Doğduklarından itibaren oğullarının bakımıyla tek başına ilgilendiğini, ara ara gelini ve kızının yardımcı olduğunu bizlerle paylaştı.

Doğduklarından itibaren oğullarının bakımıyla tek başına ilgilendiğini, ara ara gelini ve kızının yardımcı olduğunu bizlerle paylaştı.

Gülsüm Teyzemiz yaşadığı zorluklarla beraber oğullarını bebek gibi sevdiğini ve her zaman şükrettiğini de ekleyip izleyenlerin yüreklerini dağladı.

Gülsüm Teyzemiz yaşadığı zorluklarla beraber oğullarını bebek gibi sevdiğini ve her zaman şükrettiğini de ekleyip izleyenlerin yüreklerini dağladı.

Videonun tamamı için;

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Nuray

Böylesi merhametli Annelerin hakkı asla ödenmez. Umarım bu yüce merhametin karşılığını alırsın. 🙏🏻❤️

Gözde İnci

anneannemi kaybedeli 5 gün oldu bu nasıl bi video 😥 cennetin en güzel yeri sizin olsun