Doğum Gününü Kutladığı Sevgilisine Sade Ama Muhteşem Bir Evlilik Teklifi Yapan Genç Gözlerden Kalpler Çıkarttı

'@mirayuzgidis' ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan kadın, doğum gününü kutlayan sevgilisinin aynı anda da evlenme teklifi yaptığı muhteşem anları paylaştı.
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Doğum günü kutlanan Miray, olacaklardan habersiz bir şekilde erkek arkadaşı ile fotoğraf çektirdiğini zannederken, evlenme teklifi aldı.
Sade ama muhteşem bir evlilik teklifi yapan genç ve sevgilisinin o anları ise sosyal medyada viral oldu.
İşte o anlar: 👇
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Işığınıza kurban , hiç sönmemesi dileğiyle 🙌 Mutluluklar dilerim.
Hasret kaldık sadelikten, küçük şeylerden mutlu olabilen kadınlara… Bulmuşsun kardeşim.. Bir ömür boyu mutluluklar 👏🏻👏🏻👏🏻
çocuk bunlar