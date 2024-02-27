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Doğum Gününü Kutladığı Sevgilisine Sade Ama Muhteşem Bir Evlilik Teklifi Yapan Genç Gözlerden Kalpler Çıkarttı

Doğum Gününü Kutladığı Sevgilisine Sade Ama Muhteşem Bir Evlilik Teklifi Yapan Genç Gözlerden Kalpler Çıkarttı

Tiktok ilişki
Arya
Arya - Onedio Üyesi
27.02.2024 - 13:53

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'@mirayuzgidis' ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan kadın, doğum gününü kutlayan sevgilisinin aynı anda da evlenme teklifi yaptığı muhteşem anları paylaştı.

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Doğum günü kutlanan Miray, olacaklardan habersiz bir şekilde erkek arkadaşı ile fotoğraf çektirdiğini zannederken, evlenme teklifi aldı.

Doğum günü kutlanan Miray, olacaklardan habersiz bir şekilde erkek arkadaşı ile fotoğraf çektirdiğini zannederken, evlenme teklifi aldı.

Sade ama muhteşem bir evlilik teklifi yapan genç ve sevgilisinin o anları ise sosyal medyada viral oldu.

Sade ama muhteşem bir evlilik teklifi yapan genç ve sevgilisinin o anları ise sosyal medyada viral oldu.

İşte o anlar: 👇

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Otto Skorzeny

Işığınıza kurban , hiç sönmemesi dileğiyle 🙌 Mutluluklar dilerim.

ömer

Hasret kaldık sadelikten, küçük şeylerden mutlu olabilen kadınlara… Bulmuşsun kardeşim.. Bir ömür boyu mutluluklar 👏🏻👏🏻👏🏻

Saffet Filiz

çocuk bunlar