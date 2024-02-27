Doğum Gününü Kutladığı Sevgilisine Sade Ama Muhteşem Bir Evlilik Teklifi Yapan Genç Gözlerden Kalpler Çıkarttı

Un Kurdu ile İlginç Deneyler Yapan Bir Adam Et Yiyen Bitkiyi 10.000 Adet 'Un Kurdu'nun İçine Koydu

3 Yaşındaki Kızıyla Birlikte 'Kara Kedi' Şarkısını Söyleyen Anne 'Nasip Olur mu?' Dedirtti

Ahmet Çakar Tartışmalı Gol Pozisyonu Hakkında Konuştu: "Ortada Çok Ciddi O.. Çocukluğu Var"