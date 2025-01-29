Doğum Gününde Ettikleri Kavga ile Tüm Dünyada Viral Olan Kardeşlerden 5 Yıl Sonra Yeni Video Geldi

Kardeşler arasındaki çatışmalar, kaçınılmaz bir durumdur. Özellikle çocukluk döneminde, minik kıskançlıkların tetiklediği bu durumlar, genellikle aileleri oldukça zorlar. Ancak, bu durumları yönetme ve çözme konusunda ailelerin büyük bir rolü vardır. Aileler, çocuklarının duygusal gelişimlerini desteklemeli ve onlara empati yeteneği kazandırmalıdır. Bu sayede, çocuklar arasındaki kıskançlık ve rekabet duyguları daha sağlıklı bir şekilde yönetilebilir. Geçtiğimiz yıllarda bir doğum gününde iki kardeş arasında yaşanan kıskançlık krizi videosunu hatırlarsınız. Video tüm dünyada viral olmuştu.