onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Doğum Gününde Ettikleri Kavga ile Tüm Dünyada Viral Olan Kardeşlerden 5 Yıl Sonra Yeni Video Geldi

Doğum Gününde Ettikleri Kavga ile Tüm Dünyada Viral Olan Kardeşlerden 5 Yıl Sonra Yeni Video Geldi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
29.01.2025 - 17:04

İçerik Devam Ediyor

Kardeşler arasındaki çatışmalar, kaçınılmaz bir durumdur. Özellikle çocukluk döneminde, minik kıskançlıkların tetiklediği bu durumlar, genellikle aileleri oldukça zorlar. Ancak, bu durumları yönetme ve çözme konusunda ailelerin büyük bir rolü vardır. Aileler, çocuklarının duygusal gelişimlerini desteklemeli ve onlara empati yeteneği kazandırmalıdır. Bu sayede, çocuklar arasındaki kıskançlık ve rekabet duyguları daha sağlıklı bir şekilde yönetilebilir. Geçtiğimiz yıllarda bir doğum gününde iki kardeş arasında yaşanan kıskançlık krizi videosunu hatırlarsınız. Video tüm dünyada viral olmuştu.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DFQPgy...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İki kardeş, 5 yıl sonra aynı videoyu yeniden çekti.

İki kardeş, 5 yıl sonra aynı videoyu yeniden çekti.

Bu sefer rollerin değiştiği video da ilk video gibi viral olurken, zamanın ne kadar hızlı geçtiği gerçeğini de yüzümüze vurdu.

Bu sefer rollerin değiştiği video da ilk video gibi viral olurken, zamanın ne kadar hızlı geçtiği gerçeğini de yüzümüze vurdu.

İşte o video;

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın