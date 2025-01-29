Doğum Gününde Ettikleri Kavga ile Tüm Dünyada Viral Olan Kardeşlerden 5 Yıl Sonra Yeni Video Geldi

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DFQPgy...
Kardeşler arasındaki çatışmalar, kaçınılmaz bir durumdur. Özellikle çocukluk döneminde, minik kıskançlıkların tetiklediği bu durumlar, genellikle aileleri oldukça zorlar. Ancak, bu durumları yönetme ve çözme konusunda ailelerin büyük bir rolü vardır. Aileler, çocuklarının duygusal gelişimlerini desteklemeli ve onlara empati yeteneği kazandırmalıdır. Bu sayede, çocuklar arasındaki kıskançlık ve rekabet duyguları daha sağlıklı bir şekilde yönetilebilir. Geçtiğimiz yıllarda bir doğum gününde iki kardeş arasında yaşanan kıskançlık krizi videosunu hatırlarsınız. Video tüm dünyada viral olmuştu.
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İki kardeş, 5 yıl sonra aynı videoyu yeniden çekti.
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Bu sefer rollerin değiştiği video da ilk video gibi viral olurken, zamanın ne kadar hızlı geçtiği gerçeğini de yüzümüze vurdu.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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