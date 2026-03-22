Doğru Yatırımı Yapamadım Diye Üzülmeyin: Kafayı Duvarlara Vurduracak Tarihin En Pahalı 5 Hatası

1. Ronald Wayne (Apple’ın %10 Hissesi)

Kaçan Fırsat: Yaklaşık 370 Milyar Dolar

Apple'ın üçüncü kurucusu olan Wayne, 1976 yılında %10'luk hissesini sadece 800 dolara satmıştı. Bugün Apple’ın piyasa değeri 3.7 trilyon dolar sınırına dayandığı için, elindeki hisseler onu dünyanın en zengin insanı yapabilirdi.

2. George Bell (Google’ı Satın Almama Kararı)

Kaçan Fırsat: Yaklaşık 2 Trilyon Dolar (Şirket Değeri)

Excite CEO'su George Bell, 1999'da Google'ı 750 bin dolara satın almayı reddetti. Google'ın (Alphabet) bugünkü piyasa değeri 2 trilyon doların üzerinde. Bu, bireysel bir hisse kaybından ziyade, bir şirketin gelecekteki bir imparatorluğu bünyesine katma fırsatını tepmesidir.

3. Laszlo Hanyecz (10.000 Bitcoin ile Pizza)

Kaçan Fırsat: Yaklaşık 900 Milyon Dolar

2010 yılında iki pizza için ödediği 10.000 Bitcoin, Mart 2026 piyasa değerlerine göre dudak uçuklatan bir servet ediyor. (Bitcoin'in 90.000$ civarında seyrettiği varsayımıyla).

4. James Howells (Çöpe Giden 8.000 Bitcoin)

Kaçan Fırsat: Yaklaşık 720 Milyon Dolar

İçinde 8.000 Bitcoin bulunan sabit diskini yanlışlıkla çöpe atan Howells, halen Newport'taki o çöplüğü kazmak için belediyeyle hukuk mücadelesi veriyor. Serveti orada bir yerlerde gömülü duruyor.

5. Roy Raymond (Victoria’s Secret’ın Satışı)

Kaçan Fırsat: Yaklaşık 3 - 4 Milyar Dolar

Raymond, markayı 1982'de 1 milyon dolara satmıştı. Marka daha sonra milyar dolarlık bir dev haline gelse de, Apple veya Google örneklerindeki 'trilyon dolarlık' kayıpların yanında matematiksel olarak listenin sonunda kalıyor. Ancak Raymond'un bu karardan sonra yaşadığı kişisel trajedi, hikayeyi manevi olarak en ağır kılan unsur.