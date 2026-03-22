Doğru Yatırımı Yapamadım Diye Üzülmeyin: Kafayı Duvarlara Vurduracak Tarihin En Pahalı 5 Hatası

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
22.03.2026 - 09:21 Son Güncelleme: 22.03.2026 - 09:49

Doğru zamanda doğru yatırımı yapmak önemli. Hatta yatırım dünyasında meşhur bir söz vardır: 'Piyasada geçirilen zaman, zamanlama yapmaya çalışmaktan daha değerlidir.'. Fakat doğru zamanı yakalayamayan ya da yanlış zamanda yanlış adımlar atan yalnızca siz değilsiniz. 

Bir içerik üreticisi, tarihin en phalaı 5 hatasını paylaştı. Her birinin yerine istemsizce kendimizi koyduğumuz hikayeler sadece dinlerken bile kafamızı duvardan duvara vurma isteği uyandırdı.

Kaynak: https://x.com/haberebibak/status/2035...
Videodaki hikayeleri, bugün itibarıyla kaçırılan potansiyel servetin büyüklüğüne göre en yüksekten en düşüğe doğru sıraladığımızda tablo oldukça dramatikleşiyor;

1. Ronald Wayne (Apple’ın %10 Hissesi)

  • Kaçan Fırsat: Yaklaşık 370 Milyar Dolar

 Apple'ın üçüncü kurucusu olan Wayne, 1976 yılında %10'luk hissesini sadece 800 dolara satmıştı. Bugün Apple’ın piyasa değeri 3.7 trilyon dolar sınırına dayandığı için, elindeki hisseler onu dünyanın en zengin insanı yapabilirdi.

2. George Bell (Google’ı Satın Almama Kararı)

  • Kaçan Fırsat: Yaklaşık 2 Trilyon Dolar (Şirket Değeri)

Excite CEO'su George Bell, 1999'da Google'ı 750 bin dolara satın almayı reddetti. Google'ın (Alphabet) bugünkü piyasa değeri 2 trilyon doların üzerinde. Bu, bireysel bir hisse kaybından ziyade, bir şirketin gelecekteki bir imparatorluğu bünyesine katma fırsatını tepmesidir.

3. Laszlo Hanyecz (10.000 Bitcoin ile Pizza)

  • Kaçan Fırsat: Yaklaşık 900 Milyon Dolar

2010 yılında iki pizza için ödediği 10.000 Bitcoin, Mart 2026 piyasa değerlerine göre dudak uçuklatan bir servet ediyor. (Bitcoin'in 90.000$ civarında seyrettiği varsayımıyla).

4. James Howells (Çöpe Giden 8.000 Bitcoin)

  • Kaçan Fırsat: Yaklaşık 720 Milyon Dolar

İçinde 8.000 Bitcoin bulunan sabit diskini yanlışlıkla çöpe atan Howells, halen Newport'taki o çöplüğü kazmak için belediyeyle hukuk mücadelesi veriyor. Serveti orada bir yerlerde gömülü duruyor.

5. Roy Raymond (Victoria’s Secret’ın Satışı)

  • Kaçan Fırsat: Yaklaşık 3 - 4 Milyar Dolar

Raymond, markayı 1982'de 1 milyon dolara satmıştı. Marka daha sonra milyar dolarlık bir dev haline gelse de, Apple veya Google örneklerindeki 'trilyon dolarlık' kayıpların yanında matematiksel olarak listenin sonunda kalıyor. Ancak Raymond'un bu karardan sonra yaşadığı kişisel trajedi, hikayeyi manevi olarak en ağır kılan unsur.

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
