Didem Arslan'ın Haber Bültenini Bırakma Nedeninden Yazgül'ün Değişimine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Didem Arslan'ın Haber Bültenini Bırakma Nedeninden Yazgül'ün Değişimine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
18 Eylül Çarşamba günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Merakla beklediğimiz ve önümüzdeki hafta sonunda kavuşacağımız Bahar'dan yepyeni bir fragman geldi! Timur'un bizi hiç şaşırtmayıp Bahar'la yeniden bir araya gelme hayalleri kurduğu dizide, Bahar ve Evren'i öpüşürken görünce heyecanımız doruklara çıktı!
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2. Leyla: Hayat Aşk Adalet dizisi ikinci bölümüyle ekrana geldi. İlk bölümüyle büyük beğeni toplayan dizinin, ikinci bölümüyle de izleme kararımızın ne kadar yerinde olduğuna bir kez daha emin olduk. Gelin bölümde neler yaşandığına birlikte bakalım!
3. Dizi ve filmlerdeki aksiyon sahneleri nasıl çekilir diye hep merak ederiz. Özellikle de bir bıçaklanma sahnesinde neler yaşanır çok merak edilir. İşte bu soruya yanıt set çalışanı Yener Yalçın'dan geldi. Gelin TikTok'ta anlattığı o detaya hep birlikte bakalım.
4. Esra Erol'a katıldığı dönem konuşması ve davranışlarıyla popüler olan Cemile, Fatih Ürek'in sunduğu Gelin Görümce programında sinir krizi geçirdi. Cemile'nin o hallerine tepki gelince, eski yarışmacı programın kurgu olduğunu açıkladı.
5. Kurtlar Vadisi dizisinin sanat yönetmeni Cici'nin Necat Şaşmaz ile ilgili bir garip anısı izleyenlere Şaşmaz'dan neden korkutuyor herkes dedirtti. Detaylar içerikte!
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6. Didem Arslan Yılmaz bugünkü yayınında Narin'in annesinin programa verdiği bir röportajı ilk kez yayınladı. Annenin kendilerine bilerek yanlış haber verdiğini söyledi. Peki, anne Yüksel Güran neyi saklıyor, kimi koruyor?
7. Demet Akalın geçtiğimiz sezon Jess Molho ile TV8'de yayınlanan "Gel Konuşalım" programının sunuculuğunu üstlenmişti. Yeni sezonu hala gelmeyen program Akalın'a sorulunca Akalın, Acun Ilıcalı'ya gönderme yapan bir açıklama yaptı.
8. Artık yerli Simpsons diyebileceğimiz Kurtlar Vadisi, yine yıllar öncesinden gündemi yakalamış! Dizide Musevi karakter Samuel Vanunu'nun çağrı cihazının patlatılmasıyla öldürüldüğü iddiası, İsrail'in siber saldırıları sonrası yeniden gündem oldu.
9. NOW ekranlarının beğeniyle izlenen dizisi Kızıl Goncalar 30 Eylül günü 2. sezonuyla geri dönmeye hazırlanırken sevilen dizinin yeni bölüm fragmanına gelen tepkileri sizler için sıraladık.
10. Yalı Çapkını'nın yeni sezonuna Ferit ve Seyran ayrılığı damga vurmuştu. Ferit'in partneri Diyar'ı canlandıran Pelin Akil, Seyran ve Ferit hayranları tarafından eleştirilere maruz kalmış ve kendisine "Ablası gibi duruyor" yorumları yağmıştı. Ünlü oyuncu Muhabir Online ekibine açıklamalarda bulundu.
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11. Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek Instagram hesabından bir paylaşım yaptı. Yaptığı paylaşımla Şerbo'da Nilay sahneleri arttı, dedirtti. Sosyal medyada izleyenlerden torpil iddiaları yükseldi.
12. Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programını canlı yayınla izlemeye giden arkadaşlar o anları TikTok'ta yayınladı.
13. Müge Anlı'da aranan 50 yaşındaki Hatice Musaoğlu ile ilgili bugünkü canlı yayında ikinci itiraf geldi. Bu kez ilk kez annesinin öldüğünü ağzından kaçıran Aydın Musaoğlu'nun eşi konuştu. O da konuşmasında kayınvalidesinin yaşamadığını söyledi.
14. Ünlü gazeteci Didem Arslan, Show TV ekranlarında yaptığı Vazgeçme programıyla adından söz ettiriyor. Arslan'ın 2020 sonrası ana haber bülteni sunuculuğunu bırakmasının Müge Anlı'yla bir ilgisi olduğu iddia edilmiş!
15. Esra Erol'un programında "Tek suçum güzel olmak" sözüyle tanınan Yazgül, estetikle başka biri oldu. Yeni halini "Shakira oldum" notuyla paylaştı.
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16. Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısı Faruk Turgut, Özlem Gürses'in YouTube kanalına konuk oldu. Gürses'in sorularını yanıtlayan Turgut, dizide Nilay'ı canlandıran Feyza Civelek'in torpilli olduğu iddialarına açıklık getirdi.
17. Müge Anlı'nın Tatlı Sert programına iki kız kardeş annelerini abilerinin öldürdüğü iddiası ile katıldı. Yayında abi Aydın Musaoğlu, canlı yayında annesini öldürdüğünü ağzından kaçırmıştı. Bugünkü yayında ise Müge Anlı'ya çıkıştı.
18. 30 Eylül'de ekranlara geri dönmeye hazırlanan Kızıl Goncalar'dan ilk fragman geldi. Hasret bitti bitmesine ancak gördüklerimiz karşısında dumur olduk. Fragmana göre, Zeynep Vahit ile evleniyor olabilir mi?
19. Boşanmak için Esra Ezmeci stüdyosuna başvuran Birol, stüdyoda eşi Sibel için şok iddialar sarf etti. Ezmeci'nin duydukları karşısında yüzü kıpkırmızı oldu.
20. Narin'in öldürüldüğü Tavşantepe Köyü'nde canlı yayın yapan Sözcü TV ekibi, köyün çocukları tarafından taşlı saldırıya uğradı.
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21. Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'na 3. sezonda dahil olan Pelin Akil, başrollerin başka isimlerle partner olması hakkında konuştu.
22. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'in son bölümü sosyal medyaya damga vurdu. Aralarında aşk iddiası olan Onur ve Beyza son bölümde birbirine girerken Beyza'nın Onur'a isyan etmesi gözlerden kaçmadı.
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