Acun'a Laf mı Soktu? Demet Akalın, TV8'deki Programının İptal Edildiğini Açıkladı!

Demet Akalın geçtiğimiz sezon Jess Molho ile TV8'de yayınlanan 'Gel Konuşalım' programının sunuculuğunu üstlenmişti. Yeni sezonu hala gelmeyen program Akalın'a sorulunca Akalın, Acun Ilıcalı'ya gönderme yapan bir açıklama yaptı.