Görüş Bildir
Haberler
TV
Acun'a Laf mı Soktu? Demet Akalın, TV8'deki Programının İptal Edildiğini Açıkladı!

Acun'a Laf mı Soktu? Demet Akalın, TV8'deki Programının İptal Edildiğini Açıkladı!

Acun Ilıcalı Demet Akalın
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio İçerik Editörü
18.09.2024 - 15:54

Demet Akalın geçtiğimiz sezon Jess Molho ile TV8'de yayınlanan 'Gel Konuşalım' programının sunuculuğunu üstlenmişti. Yeni sezonu hala gelmeyen program Akalın'a sorulunca Akalın, Acun Ilıcalı'ya gönderme yapan bir açıklama yaptı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Geçtiğimiz sezon TV8'in gündüz kuşağında yayınlanan Gel Konuşalım, Demet Akalın ve Jess Molho'nun sunuculuğuyla ekranlara gelmişti.

Geçtiğimiz sezon TV8'in gündüz kuşağında yayınlanan Gel Konuşalım, Demet Akalın ve Jess Molho'nun sunuculuğuyla ekranlara gelmişti.

Yaz sezonuna girerken sezon finali yapan Gel Konuşalım'dan bir daha ses soluk çıkmazken Demet Akalın, kendisine programı soran takipçisine verdiği yanıtla herkesi şaşırttı.

Yaz sezonuna girerken sezon finali yapan Gel Konuşalım'dan bir daha ses soluk çıkmazken Demet Akalın, kendisine programı soran takipçisine verdiği yanıtla herkesi şaşırttı.

Söz konusu soruyu şöyle paylaşalım:

Söz konusu soruyu şöyle paylaşalım:
twitter.com

Bu soruya bizzat yanıt veren Demet Akalın, topu Acun Ilıcalı'ya atarak "Patron MasterChef'ten kazanıyormuş" yazdı ve programının iptal edildiğini açıkladı.

Bu soruya bizzat yanıt veren Demet Akalın, topu Acun Ilıcalı'ya atarak "Patron MasterChef'ten kazanıyormuş" yazdı ve programının iptal edildiğini açıkladı.

İşte Demet Akalın'ın o açıklaması:

İşte Demet Akalın'ın o açıklaması:
twitter.com

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın