Acun'a Laf mı Soktu? Demet Akalın, TV8'deki Programının İptal Edildiğini Açıkladı!
Acun'a Laf mı Soktu? Demet Akalın, TV8'deki Programının İptal Edildiğini Açıkladı!
Demet Akalın geçtiğimiz sezon Jess Molho ile TV8'de yayınlanan 'Gel Konuşalım' programının sunuculuğunu üstlenmişti. Yeni sezonu hala gelmeyen program Akalın'a sorulunca Akalın, Acun Ilıcalı'ya gönderme yapan bir açıklama yaptı.
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Geçtiğimiz sezon TV8'in gündüz kuşağında yayınlanan Gel Konuşalım, Demet Akalın ve Jess Molho'nun sunuculuğuyla ekranlara gelmişti.
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Yaz sezonuna girerken sezon finali yapan Gel Konuşalım'dan bir daha ses soluk çıkmazken Demet Akalın, kendisine programı soran takipçisine verdiği yanıtla herkesi şaşırttı.
Söz konusu soruyu şöyle paylaşalım:
Bu soruya bizzat yanıt veren Demet Akalın, topu Acun Ilıcalı'ya atarak "Patron MasterChef'ten kazanıyormuş" yazdı ve programının iptal edildiğini açıkladı.
İşte Demet Akalın'ın o açıklaması:
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