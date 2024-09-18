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Timur'un Bizi Hiç Şaşırtmadığı Bahar'da Sonunda Evren ve Bahar'ı Bir Arada Görmek Nasip Oldu!

Timur'un Bizi Hiç Şaşırtmadığı Bahar'da Sonunda Evren ve Bahar'ı Bir Arada Görmek Nasip Oldu!

Bahar Dizi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
19.09.2024 - 01:17

Merakla beklediğimiz ve önümüzdeki hafta sonunda kavuşacağımız Bahar'dan yepyeni bir fragman geldi! Timur'un bizi hiç şaşırtmayıp Bahar'la yeniden bir araya gelme hayalleri kurduğu dizide, Bahar ve Evren'i öpüşürken görünce heyecanımız doruklara çıktı!

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Dostlarım toplaşın, 24 Eylül'de Bahar'ımıza kavuşuyoruz! Timur'dan kurtulmanın kendisine verdiği yetkiye dayanarak çiçekler açan Bahar'ı ilk fragmanda görmüştük.

Dostlarım toplaşın, 24 Eylül'de Bahar'ımıza kavuşuyoruz! Timur'dan kurtulmanın kendisine verdiği yetkiye dayanarak çiçekler açan Bahar'ı ilk fragmanda görmüştük.

Detaylar:

Timur belli ki Bahar'ı kaybetmenin pişmanlığıyla geri dönmek istiyor ama yer mi bizim güzeller güzeli Bahar'ımız bunu?!

Timur belli ki Bahar'ı kaybetmenin pişmanlığıyla geri dönmek istiyor ama yer mi bizim güzeller güzeli Bahar'ımız bunu?!

Timur'dan kurtuluşunu kutlayan Bahar, bu haliyle hastanenin yeni başhekimine yakalandı.

Timur'dan kurtuluşunu kutlayan Bahar, bu haliyle hastanenin yeni başhekimine yakalandı.

Tam Dora'dan kurtulduk derken bu kez de başhekim, yine Evren'in tanıdığı bir isim çıktı: Süreyya!

Tam Dora'dan kurtulduk derken bu kez de başhekim, yine Evren'in tanıdığı bir isim çıktı: Süreyya!

Bakalım hikayesi neymiş?

Veee fragman finalinde gördük ki Bahar nasibini zorlamayı bırakmış ve Evren'den bir öpücük kapmış!

Veee fragman finalinde gördük ki Bahar nasibini zorlamayı bırakmış ve Evren'den bir öpücük kapmış!

Bakalım yeni hikayemiz nasıl olacak? Merakla bekliyoruz...

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Fragmanı buradan izleyebilirsiniz:

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