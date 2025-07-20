Denize Atlayarak Kurtuldular: Endonezya Açıklarında İçinde 280 Kişinin Bulunduğu Gemide Yangın Çıktı

Endonezya açıklarında bir feribotta büyük bir yangın çıktı. Gemide 280 kişinin olduğu öğrenildi. Yolcular alevlerden suya atlayarak kurtulmaya çalıştı. Olayda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 150 kişinin kurtulduğu, aralarında henüz kayıp yolcuların da olduğu bildirildi. O korku dolu anlar bir kadın tarafından gözyaşları ile kaydedildi.