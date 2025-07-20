Denize Atlayarak Kurtuldular: Endonezya Açıklarında İçinde 280 Kişinin Bulunduğu Gemide Yangın Çıktı

Endonezya açıklarında bir feribotta büyük bir yangın çıktı. Gemide 280 kişinin olduğu öğrenildi. Yolcular alevlerden suya atlayarak kurtulmaya çalıştı. Olayda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 150 kişinin kurtulduğu, aralarında henüz kayıp yolcuların da olduğu bildirildi. O korku dolu anlar bir kadın tarafından gözyaşları ile kaydedildi.
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Facia Endonezya’nın Kuzey Sulawesi bölgesinde, bugün (20 Temmuz) öğle saatlerinde bir feribotta meydana geldi.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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