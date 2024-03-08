Demet Evgar'ın Kadınlar Günü Kampanyasından Diyanet'in Müge Anlı Fetvasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Demet Evgar'ın Kadınlar Günü Kampanyasından Diyanet'in Müge Anlı Fetvasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
8 Mart Cuma günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ömer dizisinin başrol oyuncusu Selahattin Paşalı, son zamanlarda oldukça popüler. Paşalı'nın eşi Lara Paşalı da sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Lara Paşalı, son olarak oyuncuları sıraladığı bir video çekti. Fısıldayan Adam hesabının paylaşımına göre, Lara Paşalı bu videoda eşinin olmamasına tepki gösterirken bir oyuncuyu tanımadığını söylemesi ise eleştirildi.
Müge Anlı'nın, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yıllardır devam ettirdiği Sevgi İzi Projesi'yle ilgili Diyanet'ten fetva geldi. Sivas Müftülüğü Başvaiz’i Saffet Bölükbaşı proje kapsamında yapılan dövmelerin caiz olup olmadığını açıkladı.
Kızılcık Şerbeti'ne yeni sezonda dahil olan karakterle birlikte dizideki bütün dengeler değişti. Akrabalık ilişkileri ise kafa karıştıran bir noktaya geldi. Sosyal medyada da bu karışık ilişki ağını anlatan video gündem oldu.
Show Tv'de yayınlanmaya başlanan ve sosyal medyada büyük ilgi çeken Bahar dizisinde, Bahar karakterinin vücudu ilaçlara cevap vermeyince karaciğer nakli olması gerekmişti. Timur ise eşi Bahar için uygun donör olarak bulunmuştu. Ancak Timur ve Timur'un annesi organ bağışı yapılmasını istememişti.
Survivor'ın yeni eleme sistemine göre yarışmacılar SMS oylaması yerine parkurda yarışarak yarışa devam ediyor. Elemede olan Batuhan ve Hakan'ın karşılaşması son bölümde yaşanırken, Hakan'ın Batuhan hakkında ortaya attığı iddia "Şike mi var?" dedirtti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle Show Ana Haber'e çıkan Birleşmiş Milletler Kadın Birimi İyi Niyet Elçisi Demet Evgar, canlı yayında başlattığı kampanyayla ayakta alkışlandı.
Kanal D ekranlarında yayınlanan İnci Taneleri dizisinin Azem'i Yılmaz Erdoğan'ın dizideki aforizmaları ve okuduğu şiirler Armağan Çağlayan'ın radarına takıldı. Erdoğan'ı anlamadığını belirten Çağlayan bu konuda eleştirel bir paylaşımda bulundu.
atv'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları'ndan ayrılan bir oyuncu, Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin kadrosuna geri döndü.
Survivor All Star fanatikliği boyut atladı. Bu senenin en dikkat çeken ve sevilen yarışmacılarından biri olan Yunus Emre'nin arkadaşı Survivor'ı Nagihan kazansın diye tesettüre girdiğini açıkladı!
Show TV'de yayınlanan Bahar dizisinde Demet Evgar'ın canlandırdığı Bahar'ın eşi Timur'a laf sokmaları enfes bir komedi yaratırken, fragmandaki bir sahne viral oldu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın