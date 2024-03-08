Kızılcık Şerbeti'nin Karışık Akrabalık İlişkilerini Anlatan Video Hem Güldürdü Hem İsyan Ettirdi!
Kızılcık Şerbeti'nin Karışık Akrabalık İlişkilerini Anlatan Video Hem Güldürdü Hem İsyan Ettirdi!
Kızılcık Şerbeti'ne yeni sezonda dahil olan karakterle birlikte dizideki bütün dengeler değişti. Akrabalık ilişkileri ise kafa karıştıran bir noktaya geldi. Sosyal medyada da bu karışık ilişki ağını anlatan video gündem oldu.
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Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Barış Kılıç ve Sibel Taşçıoğlu gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti, yeni sezona bomba gibi bir başlangıç yaptı.
Yeni sezonda diziye yeni dahil olan karakterlerle birlikte dengeler fazlasıyla değişti. Rüzgar, Ertuğrul, Görkem, Mihri gibi karakterlerle senaryo fazlasıyla farklı bir yöne doğru evrildi. .
Seküler ve Muhafazakar ailelerin çatışmasını Fatih ve Doğa üzerinden izleyeceğimizi zannederken dizi kocaman bir yasak aşk partisine döndü.
İlişkiler çok fazla karıştı. Karakterle kendi içinde adeta eş değiştirdi. Diziye yeni başlayanların da haliyle kafası iyice karıştı. Yeni yeni karabalık ilişkileri doğdu.
Sosyal medyada da bir videoda bu garip akrabalık ilişkisi güldüren bir videoyla gösterildi.
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Kafası iyice karışan izleyici de isyan etti. 😂
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