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Müge Anlı'nın Sevgi İzi Dövmesiyle İlgili Diyanet'ten Fetva: Caiz Değil mi?

Müge Anlı'nın Sevgi İzi Dövmesiyle İlgili Diyanet'ten Fetva: Caiz Değil mi?

Aburoski
Aburoski - Onedio Editörü
08.03.2024 - 10:53

Müge Anlı'nın, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yıllardır devam ettirdiği Sevgi İzi Projesi'yle ilgili Diyanet'ten fetva geldi. Sivas Müftülüğü Başvaiz’i Saffet Bölükbaşı proje kapsamında yapılan dövmelerin caiz olup olmadığını açıkladı.

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Müge Anlı, yıllardır engelli ve yaşlı bireylerin kaybolmaması amacıyla Sevgi İzi Projesi'ni devam ettiriyor.

Müge Anlı, yıllardır engelli ve yaşlı bireylerin kaybolmaması amacıyla Sevgi İzi Projesi'ni devam ettiriyor.

Kaybolan bireyler bu dövme sayesinde çok daha kolay bulunuyor. Alzheimer, zihinsel engelliler ve yaşlılar gibi kolay kaybolabilecek vatandaşlarımız bu sevgi izi dövmesini yaptırıyor.

Kaybolan bireyler bu dövme sayesinde çok daha kolay bulunuyor. Alzheimer, zihinsel engelliler ve yaşlılar gibi kolay kaybolabilecek vatandaşlarımız bu sevgi izi dövmesini yaptırıyor.

Binlerce insan Sevgi İzi dövmesi sayesinde bulunurken, Sevgi İzi dövmesinin dini açıdan caiz olup olmadığı da tartışma konusu oldu.

Binlerce insan Sevgi İzi dövmesi sayesinde bulunurken, Sevgi İzi dövmesinin dini açıdan caiz olup olmadığı da tartışma konusu oldu.

Sivas Müftülüğü Başvaiz’i Saffet Bölükbaşı Sevgi İzi'yle ilgili açıklama yaptı. “Normal şartlarda dövme caiz değildir. Ancak 'Zaruretler mahzurlu şeyleri mubah kılar' diye bir fıkıh kaidesi var. Yani rahatsız olan kişinin kaybolması daha mahzurlu bir durum. Bundan dolayı sevgi izinin Alzheimer gibi kişilerin rahatlıkla bulunabilmesi için onlara has olmak üzere câiz görebiliriz” dedi.

Sivas Müftülüğü Başvaiz’i Saffet Bölükbaşı Sevgi İzi'yle ilgili açıklama yaptı. “Normal şartlarda dövme caiz değildir. Ancak 'Zaruretler mahzurlu şeyleri mubah kılar' diye bir fıkıh kaidesi var. Yani rahatsız olan kişinin kaybolması daha mahzurlu bir durum. Bundan dolayı sevgi izinin Alzheimer gibi kişilerin rahatlıkla bulunabilmesi için onlara has olmak üzere câiz görebiliriz” dedi.

"Normal şartlarda deri altına işlenen birtakım zehirli maddelerden oluştuğunu bildiğimiz dövmelerin yapılması kesinlikle haramdır ama tabi şöyle bir yönü de var dövme namaz abdesti ve gusül abdestine engel teşkil etmez. Halk arasında dövme yaptırmanın günah olduğu bilinmekle birlikte bir taraftan da abdest ve gusül abdestine engel olduğuna dair ifadeler bulunuyor fakat bu doğru değil. Tabi bu durum dövmenin caiz olduğu anlamına gelmiyor" ifadelerini kullandı.

"Normal şartlarda deri altına işlenen birtakım zehirli maddelerden oluştuğunu bildiğimiz dövmelerin yapılması kesinlikle haramdır ama tabi şöyle bir yönü de var dövme namaz abdesti ve gusül abdestine engel teşkil etmez. Halk arasında dövme yaptırmanın günah olduğu bilinmekle birlikte bir taraftan da abdest ve gusül abdestine engel olduğuna dair ifadeler bulunuyor fakat bu doğru değil. Tabi bu durum dövmenin caiz olduğu anlamına gelmiyor" ifadelerini kullandı.

'Şimdi şöyle bir kural var mecelle kaidesi olarak da geçer ‘zaruriyeler mecburiyetleri ortadan kaldırabilir’. İfade ettiğimiz gibi dinimizde keyfi olarak yapılan dövmeler caiz değilken hastalıktan dolayı sevgi izi dövmesinin yapılmasını uygun görülüyor. Yapması ve yapılmasında dini açıdan hiçbir sıkıntı bulunmamakta...' sözlerini ekledi. 

'Fakat hiçbir engeli veya zorunluluğu bulunmayan kişinin dövme yaptırması dini açıdan uygun değil. Ailelerimizin bu bilgiden kaynaklı çekincelerinin olması normal karşılanmakta ama dini sahada en yüksekte olan din işleri yüksek kurulunun aldığı karar aileleri rahatlatacak mahiyette çünkü başka çare olmadığından dolayı İslam dini açısından bu dövmeye müsaade edilmiş. Ailelerde çok rahatlıkla bunu yaptırabilirler. Sevgi izinin yapılmasında ki maksat kaybolduklarında yardımcı olabilmek. Ailelerin bunu yaptırmalarında dini hiçbir sorumluluk günah olmadığını rahatlıkla ifade edebiliriz” açıklamasını yaptı.

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