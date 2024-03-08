Müge Anlı'nın Sevgi İzi Dövmesiyle İlgili Diyanet'ten Fetva: Caiz Değil mi?
Müge Anlı'nın Sevgi İzi Dövmesiyle İlgili Diyanet'ten Fetva: Caiz Değil mi?
Müge Anlı'nın, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yıllardır devam ettirdiği Sevgi İzi Projesi'yle ilgili Diyanet'ten fetva geldi. Sivas Müftülüğü Başvaiz’i Saffet Bölükbaşı proje kapsamında yapılan dövmelerin caiz olup olmadığını açıkladı.
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Müge Anlı, yıllardır engelli ve yaşlı bireylerin kaybolmaması amacıyla Sevgi İzi Projesi'ni devam ettiriyor.
Kaybolan bireyler bu dövme sayesinde çok daha kolay bulunuyor. Alzheimer, zihinsel engelliler ve yaşlılar gibi kolay kaybolabilecek vatandaşlarımız bu sevgi izi dövmesini yaptırıyor.
Binlerce insan Sevgi İzi dövmesi sayesinde bulunurken, Sevgi İzi dövmesinin dini açıdan caiz olup olmadığı da tartışma konusu oldu.
Sivas Müftülüğü Başvaiz’i Saffet Bölükbaşı Sevgi İzi'yle ilgili açıklama yaptı. “Normal şartlarda dövme caiz değildir. Ancak 'Zaruretler mahzurlu şeyleri mubah kılar' diye bir fıkıh kaidesi var. Yani rahatsız olan kişinin kaybolması daha mahzurlu bir durum. Bundan dolayı sevgi izinin Alzheimer gibi kişilerin rahatlıkla bulunabilmesi için onlara has olmak üzere câiz görebiliriz” dedi.
"Normal şartlarda deri altına işlenen birtakım zehirli maddelerden oluştuğunu bildiğimiz dövmelerin yapılması kesinlikle haramdır ama tabi şöyle bir yönü de var dövme namaz abdesti ve gusül abdestine engel teşkil etmez. Halk arasında dövme yaptırmanın günah olduğu bilinmekle birlikte bir taraftan da abdest ve gusül abdestine engel olduğuna dair ifadeler bulunuyor fakat bu doğru değil. Tabi bu durum dövmenin caiz olduğu anlamına gelmiyor" ifadelerini kullandı.
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