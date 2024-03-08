Doğum Yaparken Kan Kaybı Yaşayan ve Kana İhtiyacı Olan Kadın: "Kocam 'Az' Diyerek Kanını Vermedi"

Show Tv'de yayınlanmaya başlanan ve sosyal medyada büyük ilgi çeken Bahar dizisinde, Bahar karakterinin vücudu ilaçlara cevap vermeyince karaciğer nakli olması gerekmişti. Timur ise eşi Bahar için uygun donör olarak bulunmuştu. Ancak Timur ve Timur'un annesi organ bağışı yapılmasını istememişti.