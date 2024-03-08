Doğum Yaparken Kan Kaybı Yaşayan ve Kana İhtiyacı Olan Kadın: "Kocam 'Az' Diyerek Kanını Vermedi"

Show Tv'de yayınlanmaya başlanan ve sosyal medyada büyük ilgi çeken Bahar dizisinde, Bahar karakterinin vücudu ilaçlara cevap vermeyince karaciğer nakli olması gerekmişti. Timur ise eşi Bahar için uygun donör olarak bulunmuştu. Ancak Timur ve Timur'un annesi organ bağışı yapılmasını istememişti.
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Hasta kocası Timur'a bakabilmek için doktorluk mesleğinden vazgeçen Bahar'ın organa ihtiyacı olduğu sırada kocasının bağışı reddetmesi ise sosyal medyada çokça tartışmalara neden olmuştu.
Bahar dizisinde yaşanan kocasının kendisine organ bağışı yapmamasına gönderme yapan "@suhedacy" isimli TikTok kullanıcısı ise kocasının kendisine kanını vermediğini söyledi.
Doğumda kana ihtiyacı olduğunu belirten TikTok kullanıcısı, kocasının kendisine kanını vermediğini açıkladığı paylaşım ile gündem oldu.
"@suhedacy" isimli TikTok kullanıcısı, kocasının kendisine kanını vermemesinin nedeninin sorulduğu yoruma ise, "Babamın ki de 0 rh+ miş onun kanı yokmuş zaten" diyerek cevap verdi.
Akıllarda soru işareti kalmaması adına da kendisine kan vermeyen kocasından ayrıldığını açıkladı: 👇
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İşte o kadının gündem olan paylaşımı: 👇
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