Oyuncuları Sıralamaya Koyduğu Bir Video Çeken Lara Paşalı, Eşini Listede Göremeyince İsyan Etti

Ömer dizisinin başrol oyuncusu Selahattin Paşalı, son zamanlarda oldukça popüler. Paşalı'nın eşi Lara Paşalı da sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Lara Paşalı, son olarak oyuncuları sıraladığı bir video çekti.

Fısıldayan Adam hesabının paylaşımına göre, Lara Paşalı bu videoda eşinin olmamasına tepki gösterirken bir oyuncuyu tanımadığını söylemesi ise eleştirildi.