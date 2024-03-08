Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Oyuncuları Sıralamaya Koyduğu Bir Video Çeken Lara Paşalı, Eşini Listede Göremeyince İsyan Etti

Oyuncuları Sıralamaya Koyduğu Bir Video Çeken Lara Paşalı, Eşini Listede Göremeyince İsyan Etti

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
08.03.2024 - 10:11

Ömer dizisinin başrol oyuncusu Selahattin Paşalı, son zamanlarda oldukça popüler. Paşalı'nın eşi Lara Paşalı da sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Lara Paşalı, son olarak oyuncuları sıraladığı bir video çekti. 

Fısıldayan Adam hesabının paylaşımına göre, Lara Paşalı bu videoda eşinin olmamasına tepki gösterirken bir oyuncuyu tanımadığını söylemesi ise eleştirildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Ömer dizisinin iki başrol oyuncusu olan Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır, en başarılı oyuncularımız arasında.

Ömer dizisinin iki başrol oyuncusu olan Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır, en başarılı oyuncularımız arasında.

Bugüne kadar farklı projelerde izleme imkanımızın olduğu ikili, Ömer dizisindeki bir araya gelince son derece uyumlu olduklarını da kanıtlamış oldular. Her hafta seyircilere resmen oyunculuk resitali veriyorlar.

Dizideki uyumları ekranlardan taşan ikili, bir dergi için fazla samimi pozlar verince ise sosyal medya resmen ayağa kalkmıştı.

Dizideki uyumları ekranlardan taşan ikili, bir dergi için fazla samimi pozlar verince ise sosyal medya resmen ayağa kalkmıştı.

Dizide tutkulu iki aşığı canlandıran ikili, dergide verdikleri pozlarla dizinin üzerine bike çıkmışlardı.

Bu pozların üzerine herkesin sabır dilediği Lara Paşalı'dan ise bir Gökçe Bahadır yorumu gelmişti;

Lara Paşalı demişken, aslında Selahattin Paşalı'nın eşine olan sevgisini her daim gösterdiğini belirtmeden geçmeyelim.

Lara Paşalı demişken, aslında Selahattin Paşalı'nın eşine olan sevgisini her daim gösterdiğini belirtmeden geçmeyelim.

Selahattin Paşalı gerek verdiği röportajlarda, gerek fotoğraflarda gördüğümüz eşine olan bakışıyla eşine ne kadar aşık olduğunu gösteriyor bizlere.

Tabii Paşalı çiftinin minik bir kopyası diyebileceğimiz minik kızları Pera var bir de.

Tabii Paşalı çiftinin minik bir kopyası diyebileceğimiz minik kızları Pera var bir de.

Paşalı ailesinin verdiği bu birbirinden güzel pozlar her seferinde bizleri mest ediyor!

Lara Paşalı, eşi ve çocuğuyla sık sık paylaşımda bulunuyor. Bir sosyal medya fenomeni olan Lara Paşalı, aynı zamanda akım haline gelen videolardan da çekmeyi ihmal etmiyor.

Lara Paşalı, eşi ve çocuğuyla sık sık paylaşımda bulunuyor. Bir sosyal medya fenomeni olan Lara Paşalı, aynı zamanda akım haline gelen videolardan da çekmeyi ihmal etmiyor.

Lara Paşalı, son olarak ünlü oyuncuların sıralandığı akıma dahil oldu ve çektiği videoyu paylaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Testte Selahattin Paşalı'nın neden olmadığını soran Lara Paşalı, Esra Bilgiç'i ise pek tanımadığını söyledi.

Testte Selahattin Paşalı'nın neden olmadığını soran Lara Paşalı, Esra Bilgiç'i ise pek tanımadığını söyledi.

Kimileri kendisini bu konuda eleştirirken, kimileri de tanımak zorunda olmadığını söyleyerek tepki gösterdi.

Lara Paşalı'nın sıralaması ise bu şekildeydi;

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
c.ysfalbs

sizin ben derdinizi si...