Oyuncuları Sıralamaya Koyduğu Bir Video Çeken Lara Paşalı, Eşini Listede Göremeyince İsyan Etti
Oyuncuları Sıralamaya Koyduğu Bir Video Çeken Lara Paşalı, Eşini Listede Göremeyince İsyan Etti
Ömer dizisinin başrol oyuncusu Selahattin Paşalı, son zamanlarda oldukça popüler. Paşalı'nın eşi Lara Paşalı da sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Lara Paşalı, son olarak oyuncuları sıraladığı bir video çekti.
Fısıldayan Adam hesabının paylaşımına göre, Lara Paşalı bu videoda eşinin olmamasına tepki gösterirken bir oyuncuyu tanımadığını söylemesi ise eleştirildi.
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Ömer dizisinin iki başrol oyuncusu olan Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır, en başarılı oyuncularımız arasında.
Dizideki uyumları ekranlardan taşan ikili, bir dergi için fazla samimi pozlar verince ise sosyal medya resmen ayağa kalkmıştı.
Lara Paşalı demişken, aslında Selahattin Paşalı'nın eşine olan sevgisini her daim gösterdiğini belirtmeden geçmeyelim.
Tabii Paşalı çiftinin minik bir kopyası diyebileceğimiz minik kızları Pera var bir de.
Lara Paşalı, eşi ve çocuğuyla sık sık paylaşımda bulunuyor. Bir sosyal medya fenomeni olan Lara Paşalı, aynı zamanda akım haline gelen videolardan da çekmeyi ihmal etmiyor.
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Testte Selahattin Paşalı'nın neden olmadığını soran Lara Paşalı, Esra Bilgiç'i ise pek tanımadığını söyledi.
Lara Paşalı'nın sıralaması ise bu şekildeydi;
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