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Pozları Fazla Samimi Gelmişti: Selahattin Paşalı'nın Eşi Lara Paşalı'dan Gökçe Bahadır Yorumu

Pozları Fazla Samimi Gelmişti: Selahattin Paşalı'nın Eşi Lara Paşalı'dan Gökçe Bahadır Yorumu

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
17.02.2024 - 20:44

Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır, Ömer dizisindeki partnerlikleriyle, bu senenin en beğenilen çiftlerinden. Öyle ki geçtiğimiz aylarda verdikleri dergi pozları da bir hayli konuşuldu. 

Herkes Selahattin Paşalı'nın eşi Lara Paşalı'ya sabır dilerken, Lara Paşalı'dan Gökçe Bahadır yorumu geldi.

Kaynak: ÇapaMag Magazin

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Son zamanların en sevilen ve başarılı isimlerinden birisi; Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır

Son zamanların en sevilen ve başarılı isimlerinden birisi; Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır

Selahattin Paşalı, geçtiğimiz sezon yayın hayatına başlayan Ömer dizisinde Ömer karakterine hayat veriyor bildiğiniz gibi. Bugüne kadar birçok farklı rolde karşımıza çıkan isim, oyunculuğuyla beğeni topluyor.

Öyle ki Ömer karakteriyle GQ Türkiye 2023 'Men of The Year' gecesinde "Yılın Oyuncusu" ödülüne de layık görülmüştü.

Öyle ki Ömer karakteriyle GQ Türkiye 2023 'Men of The Year' gecesinde "Yılın Oyuncusu" ödülüne de layık görülmüştü.

Paşalı, gerek başarısı gerekse karizması ve pek tabii sempatikliğiyle gündemimizden düşmüyor.

Selahattin Paşalı'nın partnerine ise ekranların sevilen başarılı oyuncusu Gökçe Bahadır hayat veriyor.

Selahattin Paşalı'nın partnerine ise ekranların sevilen başarılı oyuncusu Gökçe Bahadır hayat veriyor.

Yıllardır sergilediği başarılı oyunculuk performansıyla dillerden düşmeyen Gökçe Bahadır, Ömer dizisinde de takdir ediliyor. 

Ömer dizisinde birbirine deliler gibi aşık bir çifti izliyoruz...

Tutkulu iki aşığı oynayan çiftimizin bugüne kadar pek çok kez yakınlaştığı sahnelere de şahit olduk.

Tutkulu iki aşığı oynayan çiftimizin bugüne kadar pek çok kez yakınlaştığı sahnelere de şahit olduk.

Haliyle iki partnerin uyumu da oldukça beğenildi...

Geçtiğimiz aylarda ise Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ı bir dergi çekiminde gördük.

Geçtiğimiz aylarda ise Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ı bir dergi çekiminde gördük.

Çiftin yeni yıl pozları da verdikleri röportaj da epeyce beğenildi.

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Fakat gelin görün ki sonradan yayınlanan bu pozlar, birçok kişi tarafından "fazla samimi" bulundu...

Fakat gelin görün ki sonradan yayınlanan bu pozlar, birçok kişi tarafından "fazla samimi" bulundu...

Özellikle de detaylar! Akıllara gelen ise tek bir isim vardı: Selahattin Paşalı'nın eşi, Lara Paşalı!

Özellikle de detaylar! Akıllara gelen ise tek bir isim vardı: Selahattin Paşalı'nın eşi, Lara Paşalı!

Sosyal medyada herkes Lara Paşalı'ya sabırlar dilemeye başladı! 😂

Sosyal medyada herkes Lara Paşalı'ya sabırlar dilemeye başladı! 😂

Her ne kadar oyuncu eşi olmak kolay mı zor mu tartışması yapılsa da, Lara Paşalı verdiği bir röportajda eşinin mesleğine uyum sağladığının altını çizmişti.

Her ne kadar oyuncu eşi olmak kolay mı zor mu tartışması yapılsa da, Lara Paşalı verdiği bir röportajda eşinin mesleğine uyum sağladığının altını çizmişti.

Set saatlerinden şikayetçi olup olmadığı sorulan Lara Paşalı, 'Şikayetçi değilim, bu onun işi' diyerek cevap vermiş ve sanıyoruz ki yapılan eleştirilere de bir göndermede bulunmuştu.

Selahattin Paşalı ise aynı röportaj esnasında eşini övmekten geri durmamıştı;

Lara Paşalı, son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoda, Türk kadın oyuncularını yorumladı. Bu oyuncular içerisinde Gökçe Bahadır da vardı!

Lara Paşalı, son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoda, Türk kadın oyuncularını yorumladı. Bu oyuncular içerisinde Gökçe Bahadır da vardı!

Lara Paşalı, Gökçe Bahadır hakkında 'Beğenirim, çok hoş bir kadın. Canlı da gördüğüm için Selo'dan dolayı, çok hoş bir hanımefendi...' dedi.

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Aslına bakarsanız, kendisini yere göğe sığdıramadı!

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