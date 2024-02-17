Pozları Fazla Samimi Gelmişti: Selahattin Paşalı'nın Eşi Lara Paşalı'dan Gökçe Bahadır Yorumu
Pozları Fazla Samimi Gelmişti: Selahattin Paşalı'nın Eşi Lara Paşalı'dan Gökçe Bahadır Yorumu
Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır, Ömer dizisindeki partnerlikleriyle, bu senenin en beğenilen çiftlerinden. Öyle ki geçtiğimiz aylarda verdikleri dergi pozları da bir hayli konuşuldu.
Herkes Selahattin Paşalı'nın eşi Lara Paşalı'ya sabır dilerken, Lara Paşalı'dan Gökçe Bahadır yorumu geldi.
Kaynak: ÇapaMag Magazin
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Son zamanların en sevilen ve başarılı isimlerinden birisi; Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır
Öyle ki Ömer karakteriyle GQ Türkiye 2023 'Men of The Year' gecesinde "Yılın Oyuncusu" ödülüne de layık görülmüştü.
Selahattin Paşalı'nın partnerine ise ekranların sevilen başarılı oyuncusu Gökçe Bahadır hayat veriyor.
Tutkulu iki aşığı oynayan çiftimizin bugüne kadar pek çok kez yakınlaştığı sahnelere de şahit olduk.
Geçtiğimiz aylarda ise Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ı bir dergi çekiminde gördük.
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Fakat gelin görün ki sonradan yayınlanan bu pozlar, birçok kişi tarafından "fazla samimi" bulundu...
Özellikle de detaylar! Akıllara gelen ise tek bir isim vardı: Selahattin Paşalı'nın eşi, Lara Paşalı!
Sosyal medyada herkes Lara Paşalı'ya sabırlar dilemeye başladı! 😂
Her ne kadar oyuncu eşi olmak kolay mı zor mu tartışması yapılsa da, Lara Paşalı verdiği bir röportajda eşinin mesleğine uyum sağladığının altını çizmişti.
Lara Paşalı, son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoda, Türk kadın oyuncularını yorumladı. Bu oyuncular içerisinde Gökçe Bahadır da vardı!
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Aslına bakarsanız, kendisini yere göğe sığdıramadı!
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