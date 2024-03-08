İkiz Bebek Annesi Yasemin Şefkatli, Fit Pozlarını Paylaşmasını Eleştiren Kişiye Ağzının Payını Verdi
İkiz Bebek Annesi Yasemin Şefkatli, Fit Pozlarını Paylaşmasını Eleştiren Kişiye Ağzının Payını Verdi
Yasemin Şefkatli Tatlıses ve İdo Tatlıses çifti ikiz bebeklerine kavuştu. Çiçeği burnunda anne Yasemin Şefkatli, sık sık sosyal medyadan paylaşımlarda bulunuyor. Kendisinin yeni doğum yapmış olmasına rağmen fit fiziği de dikkatlerden kaçmıyor.
Yorum İfşa'nın haberine göre, Şefkatli, kendisini fit pozlarını paylaştığı için eleştiren bir kişiyi cevapsız bırakmadı.
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Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses çifti, 2023 yılında ikiz bebekleri olacaklarının müjdesini vermişlerdi.
Ocak ayının sonunda, çiftimizin ikiz bebekleri İbrahim Ayel ve Sinan Emir dünyaya geldi.
Tatlıses çifti, minik oğulları Ayel'in kalbinde ise bir sorun olduğunu açıklamıştı. Ayel, daha sonra bir operasyon geçirdi.
Yasemin Şefkatli, son olarak Ayel'in doktoruna gittiklerini paylaşmış, durumunun iyi olduğunu ancak Nisan ayında yeni bir ameliyat olacağını açıklamıştı.
Minik bebişler bir yana, Yasemin Şefkatli kendi pozlarını da paylaşmaya devam ediyor.
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Her yeni fotoğrafında kendisine bir "maşallah" dediğimiz Yasemin Şefkatli, son olarak bu pozlarını paylaştı;
Bir kullanıcı, Yasemin Şefkatli'nin bu pozlarının sebebinin sırf övgü almak olduğunu söyledi;
Yasemin Şefkatli ise kendisini eleştiren bu kişiye ağzının payını verdi!
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