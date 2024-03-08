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İkiz Bebek Annesi Yasemin Şefkatli, Fit Pozlarını Paylaşmasını Eleştiren Kişiye Ağzının Payını Verdi

İkiz Bebek Annesi Yasemin Şefkatli, Fit Pozlarını Paylaşmasını Eleştiren Kişiye Ağzının Payını Verdi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
08.03.2024 - 08:44

Yasemin Şefkatli Tatlıses ve İdo Tatlıses çifti ikiz bebeklerine kavuştu. Çiçeği burnunda anne Yasemin Şefkatli, sık sık sosyal medyadan paylaşımlarda bulunuyor. Kendisinin yeni doğum yapmış olmasına rağmen fit fiziği de dikkatlerden kaçmıyor. 

Yorum İfşa'nın haberine göre, Şefkatli, kendisini fit pozlarını paylaştığı için eleştiren bir kişiyi cevapsız bırakmadı.

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Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses çifti, 2023 yılında ikiz bebekleri olacaklarının müjdesini vermişlerdi.

Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses çifti, 2023 yılında ikiz bebekleri olacaklarının müjdesini vermişlerdi.

Uzun yıllardır sevgili olan çift, 2021 yılında evlenme kararı almış, 2023'te ise çocuk sahibi olmaya karar vermişlerdi. Çiftin bebeklerini beklediği süreçte, pek çok sosyal medya paylaşımı gördük.

Ocak ayının sonunda, çiftimizin ikiz bebekleri İbrahim Ayel ve Sinan Emir dünyaya geldi.

Ocak ayının sonunda, çiftimizin ikiz bebekleri İbrahim Ayel ve Sinan Emir dünyaya geldi.

İkiz bebeklerine dedelerinin ismini vereceklerini açıklayan Tatlıses çifti, pek çok kişi tarafından takdir edilmişti. Doğum sürecinde gördüğümüz birbirinden duygusal fotoğraflar ise hepimizi etkilemişti.

Tatlıses çifti, minik oğulları Ayel'in kalbinde ise bir sorun olduğunu açıklamıştı. Ayel, daha sonra bir operasyon geçirdi.

Tatlıses çifti, minik oğulları Ayel'in kalbinde ise bir sorun olduğunu açıklamıştı. Ayel, daha sonra bir operasyon geçirdi.

Sağlığına kavuştuğunu öğrendiğimiz Ayel, daha sonra yuvasına döndü. Ancak kendisinin kontrolleri hala devam ediyor.

Yasemin Şefkatli, son olarak Ayel'in doktoruna gittiklerini paylaşmış, durumunun iyi olduğunu ancak Nisan ayında yeni bir ameliyat olacağını açıklamıştı.

Yasemin Şefkatli, son olarak Ayel'in doktoruna gittiklerini paylaşmış, durumunun iyi olduğunu ancak Nisan ayında yeni bir ameliyat olacağını açıklamıştı.

Şimdiden kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Minik bebişler bir yana, Yasemin Şefkatli kendi pozlarını da paylaşmaya devam ediyor.

Minik bebişler bir yana, Yasemin Şefkatli kendi pozlarını da paylaşmaya devam ediyor.

Tabii kendisinin yeni doğum yapmış olmasına rağmen sahip olduğu fit görünüm de her seferinde dikkat çekiyor!

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Her yeni fotoğrafında kendisine bir "maşallah" dediğimiz Yasemin Şefkatli, son olarak bu pozlarını paylaştı;

Her yeni fotoğrafında kendisine bir "maşallah" dediğimiz Yasemin Şefkatli, son olarak bu pozlarını paylaştı;

Ancak bu pozlarda kendisine gelen bir eleştiri yorumu vardı...

Bir kullanıcı, Yasemin Şefkatli'nin bu pozlarının sebebinin sırf övgü almak olduğunu söyledi;

Bir kullanıcı, Yasemin Şefkatli'nin bu pozlarının sebebinin sırf övgü almak olduğunu söyledi;

Yasemin Şefkatli ise kendisini eleştiren bu kişiye ağzının payını verdi!

Yasemin Şefkatli ise kendisini eleştiren bu kişiye ağzının payını verdi!

Ayelin sağlık durumu için hamilelikte çok sıkı bir diyet yaptırdı doktorum sıvıları dengelemek için burda bir şeyin yarışı yok, herkesin süreci kendine lütfen asıl siz insanların aklına böyle şeyler düşürmeyin🙏🏼 sevgiler

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