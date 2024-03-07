Can Yapıcıoğlu'ndan Eşi Işın Karaca'ya Doğum Gününde Unutulmaz Barcelona Tatili Sürprizi!
Can Yapıcıoğlu'ndan Eşi Işın Karaca'ya Doğum Gününde Unutulmaz Barcelona Tatili Sürprizi!
Müzik dünyasının sevilen isimlerinden Işın Karaca, güçlü sesiyle hafızalara kazındı. Yetenekli sanatçı son yıllarda yalnızca şarkılarıyla değil, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla da sık sık gündeme geliyor. Pop müziğin güçlü seslerinden Işın Karaca bu kez de eşi Can Yapıcıoğlu'nun yaptığı tatlı doğum günü sürpriziyle hepimizi bir kez daha aşka inandırdı.
İşte, o sürpriz...
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'Tutunamadım', 'Sen', 'Başka Bahar' ve 'Yaz' gibi hafızalara kazınmış şarkıların güçlü sesi Işın Karaca, sesiyle kulaklarımızın pasını silmeye devam ediyor.
Işın Karaca ve müzisyen Can Yapıcıoğlu, 2023 yılında Amsterdam'da dünyaevine girdi.
Can Yapıcıoğlu, eşi Işın Karaca'nın doğum gününde öyle bir sürpriz yaptı ki ünlü çift adeta sosyal medyanın gündemi haline geldi.
Ünlü sanatçı, eşi Can Yapıcıoğlu'nun sürprizini: "Doğum günü sabahımız. Love from Barcelona" notuyla Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.
Barcelona sokaklarında keyifli hatıralar biriktiren çift, mutlu anlarını sosyal medya üzerinden anbean paylaşırken, ünlü ismin yakın dostlarından kutlama mesajları da peş peşe geldi.
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Işın Kararaca, sosyal medyada dolaşan 'Barcelona Tatili' paylaşımlarını da gözden kaçırmadı ve eşine bu paylaşımlar aracılığıyla teşekkür etti.
Sokak sanatçısının çift için özel olarak çizdiği resim ise görenlere 'maşallah' dedirtti.
İşte, Can Yapıcıoğlu'nun eşi Işın Karaca'nın doğum gününü kutladığı o video...
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