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Can Yapıcıoğlu'ndan Eşi Işın Karaca'ya Doğum Gününde Unutulmaz Barcelona Tatili Sürprizi!

Can Yapıcıoğlu'ndan Eşi Işın Karaca'ya Doğum Gününde Unutulmaz Barcelona Tatili Sürprizi!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
07.03.2024 - 23:58

Müzik dünyasının sevilen isimlerinden Işın Karaca, güçlü sesiyle hafızalara kazındı. Yetenekli sanatçı son yıllarda yalnızca şarkılarıyla değil, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla da sık sık gündeme geliyor. Pop müziğin güçlü seslerinden Işın Karaca bu kez de eşi Can Yapıcıoğlu'nun yaptığı tatlı doğum günü sürpriziyle hepimizi bir kez daha aşka inandırdı. 

İşte, o sürpriz...

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'Tutunamadım', 'Sen', 'Başka Bahar' ve 'Yaz' gibi hafızalara kazınmış şarkıların güçlü sesi Işın Karaca, sesiyle kulaklarımızın pasını silmeye devam ediyor.

'Tutunamadım', 'Sen', 'Başka Bahar' ve 'Yaz' gibi hafızalara kazınmış şarkıların güçlü sesi Işın Karaca, sesiyle kulaklarımızın pasını silmeye devam ediyor.

Işın Karaca ve müzisyen Can Yapıcıoğlu, 2023 yılında Amsterdam'da dünyaevine girdi.

Işın Karaca ve müzisyen Can Yapıcıoğlu, 2023 yılında Amsterdam'da dünyaevine girdi.

Evliliklerinden birkaç ay önce 'Evli olup olmamamız önemli değil, birlikte çok şey paylaşıyoruz, öyle bir vaktimiz de yok' diyen Işın Karaca ile sürpriz bir şekilde dünyaevine giren Can Yapıcıoğlu'nun mutlu anları sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşılmıştı.

Can Yapıcıoğlu, eşi Işın Karaca'nın doğum gününde öyle bir sürpriz yaptı ki ünlü çift adeta sosyal medyanın gündemi haline geldi.

Can Yapıcıoğlu, eşi Işın Karaca'nın doğum gününde öyle bir sürpriz yaptı ki ünlü çift adeta sosyal medyanın gündemi haline geldi.

7 Mart 1973 tarihinde dünyaya gelen Işın Karaca, doğum gününü eşi ile birlikte Barcelona'da kutladı.

Ünlü sanatçı, eşi Can Yapıcıoğlu'nun sürprizini: "Doğum günü sabahımız. Love from Barcelona" notuyla Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Ünlü sanatçı, eşi Can Yapıcıoğlu'nun sürprizini: "Doğum günü sabahımız. Love from Barcelona" notuyla Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Barcelona sokaklarında keyifli hatıralar biriktiren çift, mutlu anlarını sosyal medya üzerinden anbean paylaşırken, ünlü ismin yakın dostlarından kutlama mesajları da peş peşe geldi.

Barcelona sokaklarında keyifli hatıralar biriktiren çift, mutlu anlarını sosyal medya üzerinden anbean paylaşırken, ünlü ismin yakın dostlarından kutlama mesajları da peş peşe geldi.
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Işın Kararaca, sosyal medyada dolaşan 'Barcelona Tatili' paylaşımlarını da gözden kaçırmadı ve eşine bu paylaşımlar aracılığıyla teşekkür etti.

Işın Kararaca, sosyal medyada dolaşan 'Barcelona Tatili' paylaşımlarını da gözden kaçırmadı ve eşine bu paylaşımlar aracılığıyla teşekkür etti.

Karaca, 'Sevgilimin doğum günü hediyesinin güzelliği... Seni çok seviyorum aşkım' notuyla eşi Can Yapıcıoğlu'na bir yandan aşkını itiraf ederken bir yandan da teşekkür etti.

Sokak sanatçısının çift için özel olarak çizdiği resim ise görenlere 'maşallah' dedirtti.

Sokak sanatçısının çift için özel olarak çizdiği resim ise görenlere 'maşallah' dedirtti.

Biz de Işın Karaca ve Can Yapıcıoğlu'na keyifli tatillerinde iyi eğleneler dileyelim. Ve son olarak müzisyen Can Yapıcıoğlu'nun eşinin doğum gününü 'Biz bize yeteriz. Sonsuza dek. Doğum günün kutlu olsun. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi solisti' notuyla kutladığı videoya göz atalım... 👇

İşte, Can Yapıcıoğlu'nun eşi Işın Karaca'nın doğum gününü kutladığı o video...

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