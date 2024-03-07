Can Yapıcıoğlu'ndan Eşi Işın Karaca'ya Doğum Gününde Unutulmaz Barcelona Tatili Sürprizi!

Müzik dünyasının sevilen isimlerinden Işın Karaca, güçlü sesiyle hafızalara kazındı. Yetenekli sanatçı son yıllarda yalnızca şarkılarıyla değil, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla da sık sık gündeme geliyor. Pop müziğin güçlü seslerinden Işın Karaca bu kez de eşi Can Yapıcıoğlu'nun yaptığı tatlı doğum günü sürpriziyle hepimizi bir kez daha aşka inandırdı.

İşte, o sürpriz...