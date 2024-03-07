Ayrılıkları Çok Konuşulmuştu: Danla Bilic ve Rapçi Çakal'ın Aşkını Bitiren Sebep Ortaya Çıktı!

Makyaj videoları ve vlogları ile tanınan sevilen fenomen Danla Bilic ile rapçi Çakal'ın ayrılık iddaları geçtiğimiz aylarda sosyal medyanın gündeminde yer almıştı. Danla Bilic'in ayrılığı doğrulayan paylaşımlarının ardından iddaların gerçek olduğu anlaşılmış olsa da iki taraftan da bir açıklama gelmemişti. Ünlü rapçi Çakal, basın mensuplarının sorularını yanıtlarken ayrılığın nedenini de itiraf etti.

İşte, detaylar...