Ayrılıkları Çok Konuşulmuştu: Danla Bilic ve Rapçi Çakal'ın Aşkını Bitiren Sebep Ortaya Çıktı!
Ayrılıkları Çok Konuşulmuştu: Danla Bilic ve Rapçi Çakal'ın Aşkını Bitiren Sebep Ortaya Çıktı!
Makyaj videoları ve vlogları ile tanınan sevilen fenomen Danla Bilic ile rapçi Çakal'ın ayrılık iddaları geçtiğimiz aylarda sosyal medyanın gündeminde yer almıştı. Danla Bilic'in ayrılığı doğrulayan paylaşımlarının ardından iddaların gerçek olduğu anlaşılmış olsa da iki taraftan da bir açıklama gelmemişti. Ünlü rapçi Çakal, basın mensuplarının sorularını yanıtlarken ayrılığın nedenini de itiraf etti.
İşte, detaylar...
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Sosyal medyanın gündeminden düşmeyen ünlü fenomen Danla Bilic, yılın ilk günlerinde aşk hayatıyla tüm gözleri üzerine çekmişti.
'Kanalım Yok' şarkısıyla müzik dünyasın hızlı bir giriş yapan ünlü rapçi Çakal ile Danla Bilic arasındaki aşk iddialarına yanıt ikilinin sosyal medya paylaşımlarından gelmişti.
Yaşadıkları aşkı her fırsatta takipçileriyle paylaşan ve çokça beğeni alan çiftten ayrılık haberi geldi. Konuya ilişkin ilk paylaşımı yapan ise Danla Bilic oldu.
Bilic, sosyal medya platformu Instagram üzerinden paylaştığı hikayeye düştüğü "bu erilliği çok özleyeceğim" notuyla resmen ayrılığı açıkladı.
Ayrılığın ardından Ocak ayından beri sessiz kalan taraflardan biri sessizliğini bozdu! İlişkinin bitme nedeni Çakal'ın sözleriyle ortaya çıktı.
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Önce 'Bir sebebi yok' dedi, sonra 'Heyecan da bitmiş olabilir' diyerek itirafta bulundu.
Açıklamasında Danla Bilic hakkında güzel sözler de söyleyen Çakal, 'Hâlâ konuştuğumuz söz konusu değil.' dedi.
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cok sikimde degildi bi soytarinin bi youtube pacavrasindan neden ayrildigi ama bilgi bilgidir