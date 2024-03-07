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Ayrılıkları Çok Konuşulmuştu: Danla Bilic ve Rapçi Çakal'ın Aşkını Bitiren Sebep Ortaya Çıktı!

Ayrılıkları Çok Konuşulmuştu: Danla Bilic ve Rapçi Çakal'ın Aşkını Bitiren Sebep Ortaya Çıktı!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
07.03.2024 - 19:46

Makyaj videoları ve vlogları ile tanınan sevilen fenomen Danla Bilic ile rapçi Çakal'ın ayrılık iddaları geçtiğimiz aylarda sosyal medyanın gündeminde yer almıştı. Danla Bilic'in ayrılığı doğrulayan paylaşımlarının ardından iddaların gerçek olduğu anlaşılmış olsa da iki taraftan da bir açıklama gelmemişti. Ünlü rapçi Çakal, basın mensuplarının sorularını yanıtlarken ayrılığın nedenini de itiraf etti. 

İşte, detaylar...

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Sosyal medyanın gündeminden düşmeyen ünlü fenomen Danla Bilic, yılın ilk günlerinde aşk hayatıyla tüm gözleri üzerine çekmişti.

Sosyal medyanın gündeminden düşmeyen ünlü fenomen Danla Bilic, yılın ilk günlerinde aşk hayatıyla tüm gözleri üzerine çekmişti.

'Kanalım Yok' şarkısıyla müzik dünyasın hızlı bir giriş yapan ünlü rapçi Çakal ile Danla Bilic arasındaki aşk iddialarına yanıt ikilinin sosyal medya paylaşımlarından gelmişti.

'Kanalım Yok' şarkısıyla müzik dünyasın hızlı bir giriş yapan ünlü rapçi Çakal ile Danla Bilic arasındaki aşk iddialarına yanıt ikilinin sosyal medya paylaşımlarından gelmişti.

Yaşadıkları aşkı her fırsatta takipçileriyle paylaşan ve çokça beğeni alan çiftten ayrılık haberi geldi. Konuya ilişkin ilk paylaşımı yapan ise Danla Bilic oldu.

Yaşadıkları aşkı her fırsatta takipçileriyle paylaşan ve çokça beğeni alan çiftten ayrılık haberi geldi. Konuya ilişkin ilk paylaşımı yapan ise Danla Bilic oldu.

Bilic, sosyal medya platformu Instagram üzerinden paylaştığı hikayeye düştüğü "bu erilliği çok özleyeceğim" notuyla resmen ayrılığı açıkladı.

Bilic, sosyal medya platformu Instagram üzerinden paylaştığı hikayeye düştüğü "bu erilliği çok özleyeceğim" notuyla resmen ayrılığı açıkladı.

Ünlü fenomen, daha sonraki paylaşımında ise tüylü kolları olan şık kıyafetiyle kadehi tuttuğu bir fotoğrafla 'Ve o da bu dişilliği' notunu düştü.

Ayrılığın ardından Ocak ayından beri sessiz kalan taraflardan biri sessizliğini bozdu! İlişkinin bitme nedeni Çakal'ın sözleriyle ortaya çıktı.

Ayrılığın ardından Ocak ayından beri sessiz kalan taraflardan biri sessizliğini bozdu! İlişkinin bitme nedeni Çakal'ın sözleriyle ortaya çıktı.

TV 8 ekranlarında yayınlanan Müge Dağıstanlı ve Yelda Kırçuval'ın sunduğu 'Aramızda Kalmasın' programında ele alınan ayrılığa ilişkin açıklamaya yer verildi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü rapçi, ayrılığın sebebini de açıkladı!

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Önce 'Bir sebebi yok' dedi, sonra 'Heyecan da bitmiş olabilir' diyerek itirafta bulundu.

Önce 'Bir sebebi yok' dedi, sonra 'Heyecan da bitmiş olabilir' diyerek itirafta bulundu.

Ayrılığın sebebini soran basın mensuplarına yanıt veren genç rapçi Çakal, 'Bir sebebi yok, böyle hayatlarımızın daha iyi olduğunu düşündük' dedi. Fakat muhabirin 'Heyecan mı bitti?' sorusunu da doğruladı. 'Heyecan da bitmiş olabilir, böyle daha mutlu da olabiliriz.' dedi.

Açıklamasında Danla Bilic hakkında güzel sözler de söyleyen Çakal, 'Hâlâ konuştuğumuz söz konusu değil.' dedi.

Açıklamasında Danla Bilic hakkında güzel sözler de söyleyen Çakal, 'Hâlâ konuştuğumuz söz konusu değil.' dedi.

Genç rapçi, Danla Bilic ile karşılaşsa selamlaşacağını fakat hâlâ konuşuyor olmalarının mümkün olmadığını söyledi. Bu sırada. 'Neden selamlaşmayayım. Bence Danla süper bir insan.' diyerek eski sevgilisini övmeyi de ihmal etmedi.

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Nuri Bozan

cok sikimde degildi bi soytarinin bi youtube pacavrasindan neden ayrildigi ama bilgi bilgidir