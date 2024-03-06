Burçin Terzioğlu 4 Yıllık İlişkisinin Ardından İlk Kez Konuştu! Aşkları Evlilik Stresi Yüzünden mi Bitti?
Burçin Terzioğlu 4 Yıllık İlişkisinin Ardından İlk Kez Konuştu! Aşkları Evlilik Stresi Yüzünden mi Bitti?
Yetenekli oyuncu Burçin Terzioğlu, spor eğitmeni Umut Duygu ile biten ilişkisi hakkında ilk kez konuştu. Katıldığı bir etkinlik öncesi basın mensupları ile bir araya gelen Burçin Terzioğlu, dört yıllık birlikteliğinin son bulmasına ilişkin soruları yanıtladı. O anlar Gazete Magazin kameralarına yansıdı.
İşte, detaylar...
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Sinemaya dünyasına ilk adımı 'Patron Duymasın' filmiyle atan Burçin Terzioğlu, 'Perihan Abla', 'Kadın İsterse', 'Ezel', 'Merhamet', 'Poyraz Karayel' gibi başarılı yapımlarda milyonların gönlüne taht kurdu.
Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Terzioğlu, 2008 yılında kendisi gibi oyuncu Murat Yıldırım'la dünyaevine girdi. Fakat çiftin evliliği 2014 yılında son buldu.
Geçtiğimiz günlerde ayrılık iddiaları konuşulmaya başlayan Burçin Terzioğlu ve Umut Duygu ilişkisine dair ilk açıklama geldi.
Evlenmeleri bekleniyordu! Hatta Burçin Terzioğlu, bir süre önce Umut Duygu'nun kendisine evlenme teklifi ettiğini açıklamıştı.
"Bir araya gelmek ne kadar doğalsa ayrılmak da o kadar doğal."
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Burçin Terzioğlu ile Umut Duygu'nun ilişkisini 'evlilik stresi mi bitirdi?'
İşte, Burçin Terzioğlu'nun Ayrılık Açıklaması...
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