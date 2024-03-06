Burçin Terzioğlu 4 Yıllık İlişkisinin Ardından İlk Kez Konuştu! Aşkları Evlilik Stresi Yüzünden mi Bitti?

Terzioğlu, 4 yıllık birlikteliğin neden bittiğiyle ilgili sorulara ise 'Neden başladığını ya da süreçte hiç konuşmadığım gibi neden bittiği ile ilgili de cevap vermeyeceğim.' dedi.

Basın mensuplarının soruları üzerine evlenme teklifi alan ve bir süre parmağında yüzük olan Burçin Terzioğlu, ilişkiyi bitiren şeylerin özel nedenler olduğunu ifade ederken 'Bir araya gelmek ne kadar doğalsa ayrılmak da o kadar doğal' dedi.