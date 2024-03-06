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Burçin Terzioğlu 4 Yıllık İlişkisinin Ardından İlk Kez Konuştu! Aşkları Evlilik Stresi Yüzünden mi Bitti?

Burçin Terzioğlu 4 Yıllık İlişkisinin Ardından İlk Kez Konuştu! Aşkları Evlilik Stresi Yüzünden mi Bitti?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
06.03.2024 - 23:48

Yetenekli oyuncu Burçin Terzioğlu, spor eğitmeni Umut Duygu ile biten ilişkisi hakkında ilk kez konuştu. Katıldığı bir etkinlik öncesi basın mensupları ile bir araya gelen Burçin Terzioğlu, dört yıllık birlikteliğinin son bulmasına ilişkin soruları yanıtladı. O anlar Gazete Magazin kameralarına yansıdı. 

İşte, detaylar...

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Sinemaya dünyasına ilk adımı 'Patron Duymasın' filmiyle atan Burçin Terzioğlu, 'Perihan Abla', 'Kadın İsterse', 'Ezel', 'Merhamet', 'Poyraz Karayel' gibi başarılı yapımlarda milyonların gönlüne taht kurdu.

Sinemaya dünyasına ilk adımı 'Patron Duymasın' filmiyle atan Burçin Terzioğlu, 'Perihan Abla', 'Kadın İsterse', 'Ezel', 'Merhamet', 'Poyraz Karayel' gibi başarılı yapımlarda milyonların gönlüne taht kurdu.

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Terzioğlu, 2008 yılında kendisi gibi oyuncu Murat Yıldırım'la dünyaevine girdi. Fakat çiftin evliliği 2014 yılında son buldu.

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Terzioğlu, 2008 yılında kendisi gibi oyuncu Murat Yıldırım'la dünyaevine girdi. Fakat çiftin evliliği 2014 yılında son buldu.

Güzel oyuncu bir dönem de 2015 ila 2017 yıllarında yayımlanan Poyraz Karayel dizisindeki rol arkadaşı İlker Kaleli ile aşk yaşadı. 2018 yılında yolları ayrılan çift herkesi çok şaşırtmıştı.

Geçtiğimiz günlerde ayrılık iddiaları konuşulmaya başlayan Burçin Terzioğlu ve Umut Duygu ilişkisine dair ilk açıklama geldi.

Geçtiğimiz günlerde ayrılık iddiaları konuşulmaya başlayan Burçin Terzioğlu ve Umut Duygu ilişkisine dair ilk açıklama geldi.

Terzioğlu, Teoman'ın sahne aldığı Walkers adlı mekanda düzenlenen etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Evlenmeleri bekleniyordu! Hatta Burçin Terzioğlu, bir süre önce Umut Duygu'nun kendisine evlenme teklifi ettiğini açıklamıştı.

Evlenmeleri bekleniyordu! Hatta Burçin Terzioğlu, bir süre önce Umut Duygu'nun kendisine evlenme teklifi ettiğini açıklamıştı.

Gazete Magazin'in haberine göre başarılı oyuncu basın mensuplarına 'Sorduğunuz için söylüyorum. Evet doğru haber ayrıldık' dedi.

"Bir araya gelmek ne kadar doğalsa ayrılmak da o kadar doğal."

"Bir araya gelmek ne kadar doğalsa ayrılmak da o kadar doğal."

Terzioğlu, 4 yıllık birlikteliğin neden bittiğiyle ilgili sorulara ise 'Neden başladığını ya da süreçte hiç konuşmadığım gibi neden bittiği ile ilgili de cevap vermeyeceğim.' dedi. 

Basın mensuplarının soruları üzerine evlenme teklifi alan ve bir süre parmağında yüzük olan Burçin Terzioğlu, ilişkiyi bitiren şeylerin özel nedenler olduğunu ifade ederken 'Bir araya gelmek ne kadar doğalsa ayrılmak da o kadar doğal' dedi.

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Burçin Terzioğlu ile Umut Duygu'nun ilişkisini 'evlilik stresi mi bitirdi?'

Burçin Terzioğlu ile Umut Duygu'nun ilişkisini 'evlilik stresi mi bitirdi?'

Basın mensupları ayrılık iddalarıyla birlikte ortaya çıkan söylentiler hakkında da soru sormayı ihmal etmedi. 'Evlilik stresi yüzünden mi ayrıldınız?' sorusuna ise Burçin Terzioğlu, 'Yok öyle bir stresten dolayı değil' diyerek samimiyetle yanıt verdi.

İşte, Burçin Terzioğlu'nun Ayrılık Açıklaması...

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