Nurgül Yeşilçay'a Çok Yakışan Kakül Macerası 'Ne Yapacağım Şimdi' İsyanına Dönüştü!
Nurgül Yeşilçay'a Çok Yakışan Kakül Macerası 'Ne Yapacağım Şimdi' İsyanına Dönüştü!
Yetenekli ve güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay, son dönemlerde sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. TikTok ve Instagram hesabı üzerinden yüklediği videolarla dikkatleri üzerine çeken Yeşilçay, bu kez her kadının heves edip cesaret edemediği kakülün gazabına uğradı!
İşte, o anlar...
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İkinci Bahar, Asmalı Konak, Ezo Gelin, Belalı Baldız gibi başarılı yapımlarla gönüllerde taht kurmayı başaran Nurgül Yeşilçay'ı son olarak Veda Mektubu dizisiyle televizyon ekranlarında görmüştük.
Başarılı oyuncu yıllara meydan okuyan güzelliği, son zamanlarda sosyal medya üzerinden yaptığı esprili ve bir o kadar da doğal paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekiyor.
Nurgül Yeşilçay, bu kez yaptığı paylaşımla tüm kaküllü kadınların yarasına adeta tuz bastı! Söz dinlemeyen saçlarıyla güldüren Yeşilçay, görenlere bir yandan da 'bu haliyle de güzel' dedirtti.
Nurgül Yeşilçay'ın Instagram hesabı üzerinden paylaştığı halini görünce pek çok kadının kakül kestirmek istediği neden halde cesaret edemediğini bir kez daha hatıraladık. Dedikleri kadar varmış, değil mi?
Oysa Nurgül Yeşilçay'ın kakül heyecanı birkaç gün önce böyle başlamıştı!
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'Ne yapacağım şimdi her gün fön mü çekeceğim?' derken bu dertten kurtulmanın da yolunu buldu!
İşte, Nurgül Yeşilçay'ın kakül isyanı...
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