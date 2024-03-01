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Nurgül Yeşilçay'a Çok Yakışan Kakül Macerası 'Ne Yapacağım Şimdi' İsyanına Dönüştü!

Nurgül Yeşilçay'a Çok Yakışan Kakül Macerası 'Ne Yapacağım Şimdi' İsyanına Dönüştü!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
01.03.2024 - 14:14

Yetenekli ve güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay, son dönemlerde sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. TikTok ve Instagram hesabı üzerinden yüklediği videolarla dikkatleri üzerine çeken Yeşilçay, bu kez her kadının heves edip cesaret edemediği kakülün gazabına uğradı! 

İşte, o anlar...

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İkinci Bahar, Asmalı Konak, Ezo Gelin, Belalı Baldız gibi başarılı yapımlarla gönüllerde taht kurmayı başaran Nurgül Yeşilçay'ı son olarak Veda Mektubu dizisiyle televizyon ekranlarında görmüştük.

İkinci Bahar, Asmalı Konak, Ezo Gelin, Belalı Baldız gibi başarılı yapımlarla gönüllerde taht kurmayı başaran Nurgül Yeşilçay'ı son olarak Veda Mektubu dizisiyle televizyon ekranlarında görmüştük.

Başarılı oyuncu yıllara meydan okuyan güzelliği, son zamanlarda sosyal medya üzerinden yaptığı esprili ve bir o kadar da doğal paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekiyor.

Başarılı oyuncu yıllara meydan okuyan güzelliği, son zamanlarda sosyal medya üzerinden yaptığı esprili ve bir o kadar da doğal paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekiyor.

Nurgül Yeşilçay, bu kez yaptığı paylaşımla tüm kaküllü kadınların yarasına adeta tuz bastı! Söz dinlemeyen saçlarıyla güldüren Yeşilçay, görenlere bir yandan da 'bu haliyle de güzel' dedirtti.

Nurgül Yeşilçay, bu kez yaptığı paylaşımla tüm kaküllü kadınların yarasına adeta tuz bastı! Söz dinlemeyen saçlarıyla güldüren Yeşilçay, görenlere bir yandan da 'bu haliyle de güzel' dedirtti.

Nurgül Yeşilçay'ın Instagram hesabı üzerinden paylaştığı halini görünce pek çok kadının kakül kestirmek istediği neden halde cesaret edemediğini bir kez daha hatıraladık. Dedikleri kadar varmış, değil mi?

Nurgül Yeşilçay'ın Instagram hesabı üzerinden paylaştığı halini görünce pek çok kadının kakül kestirmek istediği neden halde cesaret edemediğini bir kez daha hatıraladık. Dedikleri kadar varmış, değil mi?

'E bu ne şimdi kakülüm kakülüm dedim sabah böyle uyanıyorum!' diyen ünlü oyuncu, kakül isteyen birçok kadını yolundan döndürecek gibi!

Oysa Nurgül Yeşilçay'ın kakül heyecanı birkaç gün önce böyle başlamıştı!

Oysa Nurgül Yeşilçay'ın kakül heyecanı birkaç gün önce böyle başlamıştı!

Tabii sevilen oyuncu kakülü yola getirmenin de yolunu buldu.

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'Ne yapacağım şimdi her gün fön mü çekeceğim?' derken bu dertten kurtulmanın da yolunu buldu!

'Ne yapacağım şimdi her gün fön mü çekeceğim?' derken bu dertten kurtulmanın da yolunu buldu!

Gelin, ünlü oyuncunun sabah mahmurluğu ve kakül sorununa bulduğu çözüme birlikte göz atalım... 👇

İşte, Nurgül Yeşilçay'ın kakül isyanı...

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Hafif esmer ve renkli gözlü kadınlar yaratıcı size kıyak geçmiş bilesiniz.