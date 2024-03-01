Nurgül Yeşilçay'a Çok Yakışan Kakül Macerası 'Ne Yapacağım Şimdi' İsyanına Dönüştü!

Yetenekli ve güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay, son dönemlerde sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. TikTok ve Instagram hesabı üzerinden yüklediği videolarla dikkatleri üzerine çeken Yeşilçay, bu kez her kadının heves edip cesaret edemediği kakülün gazabına uğradı!

İşte, o anlar...