Daron Acemoğlu'ndan Türkiye'ye Nüfus Uyarısı: "Dinamik Pencere Kapanmaya Başlayacak"

Genç nüfus, bir ülkenin ekonomik ve sosyal geleceği için kritik bir faktör olup, üretkenlik ve yenilikçilik açısından önemli bir rol oynar. İş gücü potansiyeli açısından gençler, ekonomik büyüme ve üretkenlik için gerekli olan enerjiyi, yenilikçiliği ve dinamizmi sağlarlar. Türkiye de genç nüfusu yüksek olan bir ülke olarak bu avantajı büyük ölçüde kullanır. Ancak Nobel ödüllü ekonomist Daron Acemoğlu, Türkiye'nin demografik yapısına dair önemli bir uyarıda bulundu. Video CNBC-e resmi Instagram hesabından paylaşıldı.