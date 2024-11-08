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Daron Acemoğlu'ndan Türkiye'ye Nüfus Uyarısı: "Dinamik Pencere Kapanmaya Başlayacak"

Daron Acemoğlu'ndan Türkiye'ye Nüfus Uyarısı: "Dinamik Pencere Kapanmaya Başlayacak"

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
08.11.2024 - 14:16

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Genç nüfus, bir ülkenin ekonomik ve sosyal geleceği için kritik bir faktör olup, üretkenlik ve yenilikçilik açısından önemli bir rol oynar. İş gücü potansiyeli açısından gençler, ekonomik büyüme ve üretkenlik için gerekli olan enerjiyi, yenilikçiliği ve dinamizmi sağlarlar. Türkiye de genç nüfusu yüksek olan bir ülke olarak bu avantajı büyük ölçüde kullanır.  Ancak Nobel ödüllü ekonomist Daron Acemoğlu, Türkiye'nin demografik yapısına dair önemli bir uyarıda bulundu. Video CNBC-e resmi Instagram hesabından paylaşıldı.

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Daron Acemoğlu, Türkiye’nin son 60 yıldaki en önemli niteliklerinden birinin genç nüfus olduğunu belirterek, nüfusun hızla yaşlanmaya başlayacağı konusunda uyardı.

Daron Acemoğlu, Türkiye’nin son 60 yıldaki en önemli niteliklerinden birinin genç nüfus olduğunu belirterek, nüfusun hızla yaşlanmaya başlayacağı konusunda uyardı.

Türkiye'nin nüfusunun bir çok ülkeden daha hızlı yaşlanacağına dikkat çeken Acemoğlu, "Önümüzdeki dinamik pencerenin kapanmaya başlayacak" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin nüfusunun bir çok ülkeden daha hızlı yaşlanacağına dikkat çeken Acemoğlu, "Önümüzdeki dinamik pencerenin kapanmaya başlayacak" ifadesini kullandı.

İşte detaylar👇🎥

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