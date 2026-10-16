3 Aydır Çiğ Köfte Yemeyen İsveçli Adam Favori Yemeğine Kavuştu

Çiğ köfte, Türkiye'de sokak lezzetinden sofra klasiğine uzanan bir yemek; yabancılar için ise çoğu zaman ilk lokmada başlayan bir bağımlılık hikâyesi. X'te dolaşıma giren yeni bir video, bu hikâyenin İsveç ayağını gösterdi. Eşi tarafından paylaşılan görüntülerde İsveçli adam, 3 aydır çiğ köfte yemediğini anlatıyor ve özlediği lezzete sonunda kavuşuyor. Videonun üzerindeki not da onu 'çiğköftesine kavuşan musmutlu İsveçli' diye tanıtıyor. Paylaşım kısa sürede kullanıcıların kendi çiğ köfte hasretlerini, Türk mutfağına tutulan yabancıları ve komik yorumlarını anlatmasına yol açtı.