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3 Aydır Çiğ Köfte Yemeyen İsveçli Adam Favori Yemeğine Kavuştu

3 Aydır Çiğ Köfte Yemeyen İsveçli Adam Favori Yemeğine Kavuştu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
16.10.2026 - 13:23

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Çiğ köfte, Türkiye'de sokak lezzetinden sofra klasiğine uzanan bir yemek; yabancılar için ise çoğu zaman ilk lokmada başlayan bir bağımlılık hikâyesi. X'te dolaşıma giren yeni bir video, bu hikâyenin İsveç ayağını gösterdi. Eşi tarafından paylaşılan görüntülerde İsveçli adam, 3 aydır çiğ köfte yemediğini anlatıyor ve özlediği lezzete sonunda kavuşuyor. Videonun üzerindeki not da onu 'çiğköftesine kavuşan musmutlu İsveçli' diye tanıtıyor. Paylaşım kısa sürede kullanıcıların kendi çiğ köfte hasretlerini, Türk mutfağına tutulan yabancıları ve komik yorumlarını anlatmasına yol açtı.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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