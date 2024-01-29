Çok Daha Fazla Parası Olmasına Rağmen Hesapları Erkek Arkadaşına Ödeten Kadın Tartışma Yarattı

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Kız arkadaşının hesabında 70.000 dolar olduğunu öğrenen erkek ise o anda şaşırırken, '70.000 doların var ve her şeyi bana ödetiyorsun' dedi.
Erkek arkadaşının o sözlerine sinirlenen kadın ise, 'Sen benim erkek arkadaşımsın neden ödemeyesin?' dedi.
İşte o görüntüler: 👇
O görüntüler ise sosyal medyada tartışma yarattı: 👇
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dünya güzeli de olsa böyle kız arkadaşım olsun istemem 👎