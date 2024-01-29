Görüş Bildir
Haberler
Video
Çok Daha Fazla Parası Olmasına Rağmen Hesapları Erkek Arkadaşına Ödeten Kadın Tartışma Yarattı

Çok Daha Fazla Parası Olmasına Rağmen Hesapları Erkek Arkadaşına Ödeten Kadın Tartışma Yarattı

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
29.01.2024 - 14:52

İçerik Devam Ediyor

ABD'de yapılan bir sokak röportajı sırasında bir çifte banka hesaplarındaki para miktarı soruldu. O soruya erkek 1.200 dolar cevabı verirken, kadın ise 70.000 dolar cevabını verdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Kız arkadaşının hesabında 70.000 dolar olduğunu öğrenen erkek ise o anda şaşırırken, '70.000 doların var ve her şeyi bana ödetiyorsun' dedi.

Kız arkadaşının hesabında 70.000 dolar olduğunu öğrenen erkek ise o anda şaşırırken, '70.000 doların var ve her şeyi bana ödetiyorsun' dedi.

Erkek arkadaşının o sözlerine sinirlenen kadın ise, 'Sen benim erkek arkadaşımsın neden ödemeyesin?' dedi.

Erkek arkadaşının o sözlerine sinirlenen kadın ise, 'Sen benim erkek arkadaşımsın neden ödemeyesin?' dedi.

Kameralar önünde tartışan çift kısa süre içerisinde de para yüzünden ayrıldılar.

İşte o görüntüler: 👇

O görüntüler ise sosyal medyada tartışma yarattı: 👇

O görüntüler ise sosyal medyada tartışma yarattı: 👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

İlginizi çekebilecek diğer videolar: 👇

👇

👇

👇

👇👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Umut

dünya güzeli de olsa böyle kız arkadaşım olsun istemem 👎