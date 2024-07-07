Çocuklara Yüzmeyi Öğretmek İçin Kullanılan O Yöntemi Görünce Ağzınız Açık Kalacak!

Çocukların yüzme eğitimi genellikle güvenlik odaklı olup, temel su becerilerini öğretmeyi ve suya karşı özgüvenlerini artırmayı amaçlar. Sosyal medyada paylaşılan bir yüzme eğitimi ise gündem oldu.
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Çocuğa önce oyuncak bir bebek üzerinden ne yapması gerektiği gösterildi, ardından çocuk direk olarak havuz bırakıldı.
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İlk başta yüreklerimizi ağzımıza getirse de minik çocuk, hemen yöntemi kavrayıp suyun üzerinde düz dönmeyi ve gösterilenleri tekrarlamayı başardı.
Videonun tamamı için:
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