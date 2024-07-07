Görüş Bildir
Haberler
Video
Çocuklara Yüzmeyi Öğretmek İçin Kullanılan O Yöntemi Görünce Ağzınız Açık Kalacak!

Çocuklara Yüzmeyi Öğretmek İçin Kullanılan O Yöntemi Görünce Ağzınız Açık Kalacak!

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
07.07.2024 - 19:36

İçerik Devam Ediyor

Çocukların yüzme eğitimi genellikle güvenlik odaklı olup, temel su becerilerini öğretmeyi ve suya karşı özgüvenlerini artırmayı amaçlar. Sosyal medyada paylaşılan bir yüzme eğitimi ise gündem oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Çocuğa önce oyuncak bir bebek üzerinden ne yapması gerektiği gösterildi, ardından çocuk direk olarak havuz bırakıldı.

Çocuğa önce oyuncak bir bebek üzerinden ne yapması gerektiği gösterildi, ardından çocuk direk olarak havuz bırakıldı.

İlk başta yüreklerimizi ağzımıza getirse de minik çocuk, hemen yöntemi kavrayıp suyun üzerinde düz dönmeyi ve gösterilenleri tekrarlamayı başardı.

İlk başta yüreklerimizi ağzımıza getirse de minik çocuk, hemen yöntemi kavrayıp suyun üzerinde düz dönmeyi ve gösterilenleri tekrarlamayı başardı.

Videonun tamamı için:

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Bu içeriklere de bakabilirsiniz:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın