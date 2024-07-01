Çin'de Roket Denemesi Patlamayla Sonuçlandı! Alevler İçinde Yere Çakıldı

Çin'de geliştirilen Tianlong-3 adlı roket rampadan ayrıldıktan kısa bir süre sonra alevler içinde irtifa kaybederek yere çakıldı.
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Çin’in Henan kentinde Space Pioneer şirketinin geliştirdiği Tianlong-3 adlı roketin deneme kalkışı sonra arıza meydana geldi.
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Havalandıktan kısa süre sonra yükselişi duran ve alevler içinde yere çakılan roket şiddetli patlamaya sebep oldu. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi. İşte roketin deneme kalkışı görüntüleri; 📹
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