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Çin'de Roket Denemesi Patlamayla Sonuçlandı! Alevler İçinde Yere Çakıldı

Çin'de Roket Denemesi Patlamayla Sonuçlandı! Alevler İçinde Yere Çakıldı

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
01.07.2024 - 14:37

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Çin'de geliştirilen Tianlong-3 adlı roket rampadan ayrıldıktan kısa bir süre sonra alevler içinde irtifa kaybederek yere çakıldı. 

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Çin’in Henan kentinde Space Pioneer şirketinin geliştirdiği Tianlong-3 adlı roketin deneme kalkışı sonra arıza meydana geldi.

Çin’in Henan kentinde Space Pioneer şirketinin geliştirdiği Tianlong-3 adlı roketin deneme kalkışı sonra arıza meydana geldi.

Havalandıktan kısa süre sonra yükselişi duran ve alevler içinde yere çakılan roket şiddetli patlamaya sebep oldu. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi. İşte roketin deneme kalkışı görüntüleri; 📹

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