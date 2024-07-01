Ev Sahibi Tarafından Evlerinden Atılan 3 Kardeşin Görüntüsü Yürekleri Sızlattı: 'Ev Tuttum' Deyip Sokağa Attı

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Adana'nın Seyhan ilçesinde kiracılarıyla problemi bulunan ev sahibi onları çıkarmak için akıl almaz bir yönteme imza attı.
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Ev sahibinin, yaşça büyük 3 kardeşi çıkarmak için 'Sizin için başka bir ev buldum, taksi sizi ve eşyalarınızı oraya götürecek' dediği iddia edildi.
Taksinin bıraktığı yere geldiğinde eşyalarını boş bir arazide gören 3 kardeş sokağa atıldığını fark etti. Kardeşlere çevredeki vatandaşlar yardımda bulundu. İşte o görüntüler; 📹
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