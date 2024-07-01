Ev Sahibi Tarafından Evlerinden Atılan 3 Kardeşin Görüntüsü Yürekleri Sızlattı: 'Ev Tuttum' Deyip Sokağa Attı

Gurbet Kuşu Festivali'nde Konuşan Hadise Kendisine "Pis Türk" Denilerek Zorbalık Yapıldığını İtiraf Etti!

Gençlere Soruldu: “70 Bin TL’ye Sanayi de Çalışmak mı Yoksa 30 Bin TL’ye AVM’de Çalışmak mı?”