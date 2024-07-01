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Ev Sahibi Tarafından Evlerinden Atılan 3 Kardeşin Görüntüsü Yürekleri Sızlattı: 'Ev Tuttum' Deyip Sokağa Attı

Ev Sahibi Tarafından Evlerinden Atılan 3 Kardeşin Görüntüsü Yürekleri Sızlattı: 'Ev Tuttum' Deyip Sokağa Attı

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
01.07.2024 - 13:51

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Adana'da kirada oturan 3 kardeş, ev sahipleri tarafından 'Size ev buldum, taksi sizi ve eşyalarınızı oraya götürecek' denilerek sokağa atıldı. 

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Adana'nın Seyhan ilçesinde kiracılarıyla problemi bulunan ev sahibi onları çıkarmak için akıl almaz bir yönteme imza attı.

Adana'nın Seyhan ilçesinde kiracılarıyla problemi bulunan ev sahibi onları çıkarmak için akıl almaz bir yönteme imza attı.

Ev sahibinin, yaşça büyük 3 kardeşi çıkarmak için 'Sizin için başka bir ev buldum, taksi sizi ve eşyalarınızı oraya götürecek' dediği iddia edildi.

Ev sahibinin, yaşça büyük 3 kardeşi çıkarmak için 'Sizin için başka bir ev buldum, taksi sizi ve eşyalarınızı oraya götürecek' dediği iddia edildi.

Taksinin bıraktığı yere geldiğinde eşyalarını boş bir arazide gören 3 kardeş sokağa atıldığını fark etti. Kardeşlere çevredeki vatandaşlar yardımda bulundu. İşte o görüntüler; 📹

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