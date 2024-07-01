Deniz Zeyrek, 'Asgari Ücret Düşük Değil' Diyen Mehmet Şimşek'e Sert Çıktı! 'Delikanlıysan 1 Ay Geçin'

Gazeteci Deniz Zeyrek, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ' Asgari ücret düşük değil' açıklamasına tepki gösterdi. Şimşek'e sert ifadelerle seslenen Zeyrek, 'Yüreğin varsa, delikanlıysan 17 bin 2 TL ile 1 ay geçin. O zaman görürsün asgari ücret yüksek mi değil mi... Utanmadan bir de aklımızla dalga geçiyorlar. Hadi oradan.' dedi.
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Bloomberg HT ve Habertürk'ün düzenlediği ortak canlı yayında asgari ücretle ilgili 'Gelişmekte olan ülkelerde en yüksek asgari ücret bizde. Türkiye'de asgari ücret düşük değildir' ifadelerini kullanan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e gazeteci Deniz Zeyrek'ten sert tepki geldi.
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Şimşek'i vatandaşın aklıyla dalga geçmekle suçlayan Zeyrek, 'Yüreğin varsa, delikanlıysan 17 bin 2 TL ile 1 ay geçin. O zaman görürsün asgari ücret yüksek mi değil mi... Hadi oradan.' ifadelerini kullandı.
Zeyrek'in tepki dolu ifadeleri sosyal medyada destek gördü. İşte o görüntüler; 📹
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Levent Kırca'nın bir skeci vardı. Emekli maaşıyla -sanırım, tasarruf planı yapıyordu vekiller. Aynı onun gibi olacak da görecekler..
Oy vermeselermis. Adamlar son secimlere gore hala en cok oy alan ikinci parti. Valla iyi yapiyor...
Bence çok bile veriyorsunuz birazını geri alın çeyrek simit çeyrek çay yaşarız biz...