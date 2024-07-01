Deniz Zeyrek, 'Asgari Ücret Düşük Değil' Diyen Mehmet Şimşek'e Sert Çıktı! 'Delikanlıysan 1 Ay Geçin'

Gazeteci Deniz Zeyrek, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ' Asgari ücret düşük değil' açıklamasına tepki gösterdi. Şimşek'e sert ifadelerle seslenen Zeyrek, 'Yüreğin varsa, delikanlıysan 17 bin 2 TL ile 1 ay geçin. O zaman görürsün asgari ücret yüksek mi değil mi... Utanmadan bir de aklımızla dalga geçiyorlar. Hadi oradan.' dedi.