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Site Güvenlikçisi, Daire Sahibini Bıçaklayıp Yerde Tekmeledi: Ağır Yaralanan Daire Sahibi Öldü

Site Güvenlikçisi, Daire Sahibini Bıçaklayıp Yerde Tekmeledi: Ağır Yaralanan Daire Sahibi Öldü

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
01.07.2024 - 11:33

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Mersin'de bir güvenlik görevlisi, tartıştığı site sakinini bıçaklayarak yerde tekmeledi. Güvenlik tarafından bıçaklanan daire sahibinin hayatını kaybettiği öğrenilirken, olay anı saniye saniye kameralara yansıdı. 

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Mersin'în Erdemli ilçesinde bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan A.A.K (35), şikayet üzerine havuz kenarında alkol alan S.S.A. (32) ile tartıştı.

Mersin'în Erdemli ilçesinde bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan A.A.K (35), şikayet üzerine havuz kenarında alkol alan S.S.A. (32) ile tartıştı.

Site sakinlerinin araya girmesiyle yatıştırılan tartışma akşam saatlerinde daire sahibinin güvenlik kulübesine gelmesiyle yeniden alevlendi.

Site sakinlerinin araya girmesiyle yatıştırılan tartışma akşam saatlerinde daire sahibinin güvenlik kulübesine gelmesiyle yeniden alevlendi.

Tartışma anında sinirine hakim olamayan güvenlik görevlisi A.A.K., daire sahibi S.S.A.'yı bıçakladı.

Tartışma anında sinirine hakim olamayan güvenlik görevlisi A.A.K., daire sahibi S.S.A.'yı bıçakladı.

Yere düşen adamı tekmeleyen güvenlik görevlisinin o anları kameralara yansıdı. İşte o görüntüler; 📹

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